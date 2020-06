Koronawirus w Polsce. Ponad 200 nowych zakażeń. Zmarło 19 osób. Najmłodsza miała 42 lata

Zobacz wideo

We wtorkowym (30 czerwca) komunikacie resort zdrowia podał informację o 239 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa, z czego najwięcej - 84 - na Śląsku. Podano też informację o 19 kolejnych zgonach. Najmłodsza ofiara to 42-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu. MZ podaje, że miała "choroby współistniejące".

Koronawirus. Bilans

W poniedziałek resort zdrowia informował o 247 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych sześć osób chorych na Covid-19.

W niedzielę resort informował i 193 osobach zakażonych i 4, które zmarły. W sobotę, z kolei, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 319 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i o sześciu osobach zmarłych. Tego dnia odbywała się w Polsce I tura wyborów prezydenckich, którą przeprowadzono w formule hybrydowej - chętni wyborcy mogli skorzystać z głosowania korespondencyjnego.

W piątek natomiast resort zdrowia informował o 285 nowych zakażeniach i 17 kolejnych ofiarach śmiertelnych. Byli to pacjenci w wieku od 59 do 86 lat, między innymi z Raciborza, Zgierza, Radomia i Warszawy. Dzień wcześniej - w czwartek (25 czerwca) - ministerstwo podawało informację o 298 nowych zakażeniach oraz o 16 osobach zmarłych. Najwięcej zakażeń odnotowano na Śląsku.

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń

W Polsce zniesiona została zdecydowana większość obostrzeń wprowadzonych ze względu na koronawirusa. 13 czerwca nastąpiło otwarcie granic dla państw Unii Europejskiej. Od 16 czerwca możliwe są natomiast loty międzynarodowe.

Od soboty 6 czerwca działalność wznowiły kina, teatry, opery, filharmonie, a także baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki. Wszystko w określonych warunkach sanitarnych.