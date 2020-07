Akt oskarżenia ws. Matki Boskiej z tęczową aureolą. Zarzuty dotyczą obrazy uczuć religijnych

Zobacz wideo

Aktem oskarżenia objęto trzy osoby: Elżbietę P., Annę P. oraz Joannę G. Wszystkim przedstawiono zarzuty z art. 196. Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej - poinformowała w środę PAP prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych zostało wszczęte po tym, gdy w nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te miały pojawić się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie.

- Z ustaleń postępowania wynika, że wszystkie osoby objęte aktem oskarżenia działały wspólnie i w porozumieniu - powiedziała PAP prokurator Orkwiszewska. Jak wyjaśniła, akt oskarżenia wobec Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. został skierowany do płockiego Sądu Rejonowego. Dodała, iż zarzuty aktu oskarżenia dotyczą "rozklejenia na toalecie, koszu na śmieci, transformatorze, znakach drogowych i ścianach budynków wydruków przedstawiających przerobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widoczną aureolą w kolorach tęczy, będącej symbolem społeczności LGBT".

Według art. 196 kodeksu karnego, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Protest przeciwko "haniebnej" akcji policji

W 2019 roku nocą z 10 na 11 maja grupa aktywistów i aktywistek rozkleiła w wielu kościołach i posterunkach policji w stolicy plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

Grafikom towarzyszyły napisy "Tęcza nie obraża”. - Kościół i policję obciąża ciężar haniebnej poniedziałkowej akcji oraz podsycania homofobicznej nagonki - mówili wówczas organizatorzy akcji.

Chodziło o zatrzymanie Elżbiety P., która rozwieszała wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli na terenie jednego z płockich kościołów. Do domu kobiety w 6 maja o 6 rano przyszła policja. Funkcjonariusze przeszukali jej mieszkanie oraz zabrali sprzęt elektroniczny. Aktywistka została następnie zatrzymana. Na komendzie spędziła kilka godzin. - Nocna akcja to także wyraz protestu wobec wykorzystywania niejasnego i niedookreślonego artykułu kodeksu karnego dotyczącego "obrazy uczuć religijnych” do nękania aktywistów i aktywistek walczących o podstawowe prawa człowieka - prawa osób LGBT+ - przekazali organizatorzy akcji.

Jak mówiła w TOK FM Elżbieta P., nie rozklejała wlepek z Matką Boską na przenośnych toaletach ani śmietnikach.

