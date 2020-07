Na Śląsku trwają testy specjalnego dronoida. Ma odkażać m.in. ławki

Zobacz wideo

Do oprysków wykorzystano bezpieczny dla zdrowia koncentrat, używany m.in. do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, takich jak łóżka, fotele zabiegowe czy stoły operacyjne.

REKLAMA

Jak wyjaśniał główny konstruktor specjalnego drona, Sławomir Huczała, urządzenie powstało jako dronoid gaśniczy. - Jego zadaniem było zrzucanie specjalnego ładunku gaśniczego, takiego, który dość skutecznie gasi nawet trudne pożary. Mimo że jest niewielkich rozmiarów, dobrze sobie z tym radzi - podkreślał Huczała.

Z kolei Marcin Dziekański, kierownik projektu Drony nad Metropolią, zaznacza, że dronoid gaśniczy czy do odkażania obiektów zewnętrznych to tylko jeden z przykładów. - Ich jest coraz więcej i nie musi być pandemii, żeby móc korzystać z takich bezzałogowych statków powietrznych. Mówimy tutaj o transporcie, który niedługo się faktycznie może wydarzyć, transporcie na mniejsze odległości, ale z wykorzystaniem właśnie takich bezzałogowców. One będą coraz cichsze, będą niezauważalne w przestrzeni powietrznej - podkreślał w rozmowie z reporterem TOK FM.

Posłuchaj podcastu: