Zdaniem ostrowskiej prokuratury para od 2009 do 2013 roku znęcała się psychicznie i fizycznie nad dziećmi, które miały wtedy od 6 do 12 lat. Bili je tłuczkiem do mięsa po głowie, przywiązywali do krzeseł, straszyli wywiezieniem do lasu, w nocy krępowali ich ciała rajstopami, żeby nie mogły się ruszać, kazali godzinami klęczeć w kącie z podniesionymi do góry rękami i głodzili.

Przed założeniem rodziny zastępczej mężczyzna był księdzem, a kobieta opuściła zakon przed złożeniem ślubów.

"Dzień, w którym Damian pękł"

Sprawa wyszła na jaw jesienią 2013 roku. Jedno z dzieci wyznało w szkole, że boi się wracać do domu w obawie przed karami. Dyrekcja szkoły natychmiast powiadomiła policję i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp., a do czasu wyjaśnienia sprawy dzieci przekazano pod opiekę do innej rodziny zastępczej i domu opiekuńczego w Kaliszu.

Właśnie o tym opowiada pierwszy odcinek "Śledztwa Pisma", reporterskiego serialu audio, w którym dziennikarz i reportażysta Mirosław Wlekły opowiada historię małżeństwa - nie tylko tę dotyczącą maltretowania dzieci, ale również manipulacji i oszustw. Bohaterowie występują w podcaście jako Agata i Jan.

Tu możesz posłuchać pierwszego odcinka cyklu:

Pięć lat bezwzględnego więzienia. Po raz drugi

To już drugi wyrok w tej sprawie - pierwszy zapadł jeszcze w październiku 2015 roku. Sąd skazał wówczas małżonków G. na pięć lat bezwzględnego więzienia oraz 15-letni zakaz pracy z dzieci i pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Oskarżeni złożyli apelację do kaliskiego Sądu Okręgowego. Z powodów formalnych wyrok został uchylony i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. ogłosił wyrok - taki sam jak za pierwszym razem. Wyrok nie jest prawomocny. Wszystkie procesy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.

