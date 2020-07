Córka i partnerka ułaskawionego przez Dudę mężczyzny domagają się 1 mln zł. Pozew składa prawnik z Ordo Iuris

Zobacz wideo

Mec. Krzysztof Wąsowski w miniony poniedziałek przekazał Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie obu kobiet, które - jak ocenił - "jest świadectwem osobistego dramatu i ogromnej krzywdy, jakiej te kobiety doznały w wyniku bezprecedensowego i wyjątkowo brutalnego ataku ze strony wydawanego przez wydawnictwo Ringier Axel Springer dziennika 'Fakt'". "Jesteśmy zwykłą rodziną, która mimo okropnego dramatu, jaki był w przeszłości naszym udziałem, próbuje poukładać swoje życie i stanąć na nogi. Wiele lat temu nasz tata i partner dopuścił się strasznego przestępstwa. Do naszej tragedii doprowadziła jego choroba alkoholowa. Zanim w nią wpadł, był dla nas normalnym człowiekiem. Niestety jego alkoholizm doprowadził do dramatu. To my same poinformowałyśmy organy ścigania o tym, co się stało, a nasze zeznania doprowadziły do wydania sprawiedliwego wyroku, który w całości odbył" - napisano w oświadczeniu partnerki i córki mężczyzny, który został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Dziś wczesnym popołudniem pozew przeciwko wydawcy "Faktu" ma zostać złożony w warszawskim sądzie.

Przed tygodniem dziennik opisał sprawę ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego za przestępstwo seksualne na małoletniej córce. Akt łaski dotyczył skrócenia zakazu zbliżania do osób pokrzywdzonych. "Fakt" napisał, że prezydent "pomógł bestii, która seksualnie znęcała się nad własnym dzieckiem".

Błyskawicznie po publikacji tabloidu, gazeta stała się celem krytyki i ataków ze strony polityków Zjednoczonej Prawicy i samego prezydenta Andrzeja Dudy.

Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej" zwraca uwagę na to, kim jest prawnik reprezentujący kobiety. "Wąsowski to bardzo znana postać. W kontekście tej sprawy ważna jest jego przynależność do Ordo Iuris (pełna nazwa: Fundacja na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) To organizacja zrzeszająca ekspertów (głównie prawnych) zaangażowanych w zwalczanie aborcji, edukacji seksualnej w szkołach, in vitro itp. Eksperci Ordo Iuris zostali zaangażowani przez rząd PiS, do stworzenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakończyło się to skandalem, gdy w projekcie znalazł się zapis "iż sprawcą przemocy w rodzinie nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo". Na stronie Ordo Iuris Wąsowski figuruje wśród stałych ekspertów stowarzyszenia. Adwokat znany jest z bliskich związków z Kościołem, przyjaźni się z m.in. z gdańskim arcybiskupem Sławojem Głódziem" - informuje dziennikarz.