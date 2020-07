Trzecia restauracja w Polsce otrzymała gwiazdkę Michelin. "Kiedy dostaliśmy nagrodę, nasza strona internetowa padła"

Pod koniec czerwca ogłoszono wykaz restauracji wyróżnionych w nowym Przewodniku Michelin "Main Cities of Europe 2020". Swoje gwiazdki utrzymały dwa lokale z Warszawy - Atelier Amaro i Senses. Nowym wyróżnionym miejscem została restauracja Bottiglieria 1881 z Krakowa. Powód do dumy? - Dokładnie. To jest niesamowite wyróżnienie. Coś w stylu Oscarów, tyle że kulinarnych - mówił w TOK FM Przemysław Klima, szef kuchni tej restauracji.

Za przygotowanie dań w Bottiglieria 1881 odpowiadają też: Paweł Kras i Jakub Kojder. Klima podkreślał, że gwiazdka Michelin jest nagrodą dla całego zespołu, liczącego w sumie pięć osób. - Dla kucharza to naprawdę supersprawa. Zwieńczenie lat ciężkiej pracy - mówił. Przyznał, że sam w zawodzie pracuje już od 20 lat.

Dostać gwiazdkę to jedno. Drugą ważną rzeczą jest jej utrzymanie i taki cel - jak wskazał gość TOK FM - został postawiony teraz całemu zespołowi restauracji.

A co się zmieniło po otrzymaniu wyróżnienia w jej codziennym funkcjonowaniu? - Jest wielkie poruszenie - przyznał Klima. - Przed pandemią mieliśmy spory ruch, ale nie aż taki jak teraz. Teraz telefony urywają się cały czas. A 19 czerwca, kiedy dostaliśmy nagrodę, nasza strona internetowa po prostu padła. Więc sporo się dzieje jeśli chodzi o rezerwacje i chęć dostania się do nas - dodał.

Dopytywany przez redaktora Przemysława Iwańczyka, co w Bottiglieria 1881 można zjeść - szef kuchni odparł krótko: "Staramy się dawać ludziom szczęście na talerzu". Jak dodał, serwowana jest "nowoczesna kuchnia polska", zwłaszcza lokalna - z Małopolski. Pytany o wyjątkowe dania, które aktualnie można znaleźć w karcie i których nie ma w żadnych innych miejscach - Klima wymienił m.in. jagnięcinę podhalańską czy tatar z polskiej wołowiny ze szpikiem kostnym i szpinakiem. - Wbrew pozorom czekolada i wołowina bardzo się lubią - powiedział.

Gość TOK FM zapewniał też, że restauracja nie jest - jak niektórym może się wydawać - miejscem dla osób "nadętych, pod krawatem". Zapewniał, że każdy może tam przyjść, a całej załodze zależy, by poczuł się dobrze.

Co oznaczają gwiazdki Michelin?

Przewodnik Michelin jest publikowany co roku. Restauracje mogą otrzymać maksymalnie trzy gwiazdki. Jedna przypada miejscom godnym uwagi. Dwie - takim, które warto odwiedzić, a trzy - takim, które trzeba zobaczyć koniecznie. Punktacja ta pozwala zorientować się, czy dane miejsce należy, według autorów przewodnika, do "listy obowiązkowych" punktów, które trzeba zobaczyć, czy też można powrócić do niego przy kolejnych odwiedzinach danego miejsca. Dzięki systemowi gwiazdek turysta otrzymuje praktyczną wskazówkę, na co należy zwrócić uwagę i co zobaczyć w pierwszej kolejności, np. gdy dysponuje się niewielką ilością czasu na zwiedzanie.

W przewodniku restauracje mogą debiutować, awansować, utrzymać dotychczasową pozycję, stracić gwiazdkę lub mogą całkowicie zostać z niego usunięte. O przyznaniu tytułu decydują specjalni inspektorzy. Nawet jedna gwiazdka Michelina to marzenie restauratorów na całym świecie.