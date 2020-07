Justyna Pochanke odchodzi z "Faktów" i TVN24 po 19 latach pracy

"Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli - ekipie 'Faktów' i TVN24. Widzom - bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi - bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze. 'Fakty' nigdy nie były łzawe" - przekazała Pochanke w komunikacie TVN do mediów.

Z kolei w mailu pożegnalnym do współpracowników napisała: "Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać". Justyna Pochanke w TVN 24 pracowała od 2001 roku. Od 2004 roku prowadziła główne wydanie "Faktów" TVN, prowadziła też "Fakty po Faktach" w TVN 24. Zanim dołączyła do zespołu TVN 24, była dziennikarką Radia Zet. Pod koniec 2019 roku z Grupą TVN Discovery pożegnał się Adam Pieczyński, prywatnie mąż Justyny Pochanke. Z firmą był związany przez 20 lat, przez wiele lat zarządzał redakcjami "Faktów" i TVN24, był też członkiem zarządu spółki ds. programów informacyjnych. Jego funkcje przejął Michał Samul. Justyna Pochanke "Fakty" ostatni raz prowadziła w maju. Od kilku tygodni nie prowadziła też "Faktów po faktach". Obydwa programy prowadziła coraz częściej Diana Rudnik, która w TVN pracuje od 2016 roku, a wcześniej związana była z Telewizją Polską.