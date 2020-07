Zobacz wideo

Jak poinformowała rzeczniczka białostockiej policji Katarzyna Zarzecka, policja poszukiwała 32-letniego mężczyzny, który miał do odbycia karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Dodała, że kryminalnym udało się ustalić miejsce jego pobytu.

REKLAMA

- W niedzielę, kryminalni pojechali do jednego z mieszkań na osiedlu Dziesięciny, aby go zatrzymać. Mężczyzna podejrzewając, że pukają do jego drzwi policjanci, uciekł przez balkon, na sąsiedni. Tam popychając uchylone okno, wszedł do środka mieszkania, które jak się okazało należało do... policjanta - poinformowała Zarzecka. Dodała, że chwilę później 32-latek został zatrzymany.

Zarzecka powiedziała dodatkowo, że śledczy ustalili, iż zatrzymany kilka dni wcześniej zniszczył na jednym z osiedli skuter oraz rower. - Mężczyzna usłyszał zarzuty. Decyzją sądu został aresztowany na najbliższe trzy miesiące - dodała.

Posłuchaj podcastu: