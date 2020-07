Bon turystyczny nie dla emerytów i rencistów. "To była ważna poprawka, została odrzucona"

Zobacz wideo

We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajmowała się projektem ustawy dotyczącym bonu turystycznego, który wraca z Senatu z poprawkami. - Tych poprawek było dużo, aż 56. Z nich przyjęto około połowę, niestety w większości były to poprawki mniej znaczące, dotyczące interpunkcji, gramatyki oraz poprawki porządkujące ten projekt - mówiła w Poranku TOK FM posłanka Lewicy Magdalena Biejat.

Jak dodała, "dwie szczególnie ważne poprawki nie zostały przez komisję przyjęte". Jedna z nich dotyczyła rozszerzenia bonu o emerytów i rencistów. - To jest poprawka ważna, wyjątkowo zgodziliśmy się co do tego chyba wszyscy na opozycji (…), ponieważ uważamy, że jeżeli ten bon ma rzeczywiście służyć wzmacnianiu sektora turystycznego, to ważne jest, by włączyć do niego emerytów i rencistów nie tylko po to, by zwiększyć liczbę osób mogących z niego korzystać, ale również dlatego, że to specyficzna grupa, która w przeciwieństwie do rodziców dzieci jeździ [na wczasy] również poza sezonem - tłumaczyła w TOK FM Biejat.

Sejmowa komisja odrzuciła ten wniosek. Dlaczego? - Nie wytłumaczono tego - podała posłanka. Przypomnijmy, zgodnie z obecnym kształtem projektu ustawy, bon turystyczny przyznawany jest - podobnie jak program "Rodzina 500 plus" - na każde dziecko.

Biejat mówiła też, że "przy okazji bonu turystycznego Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić rozwiązanie, które zwalnia część instytucji z konieczności przestrzegania prawa zamówień publicznych". - Tym razem dotyczy to ZUS-u i Polskiej Organizacji Turystycznej. Są zapisy w tej ustawie, które mówią, że te instytucje - w momencie gdy będą zamawiały zadania konieczne, by zrealizować bon - nie muszą przestrzegać tego prawa. Senat zgłosił poprawkę, która wykreślała te zapisy. Niestety mimo naszych protestów ta poprawka została odrzucona - powiedziała posłanka Lewicy.

Posłowie komisji przyjęli natomiast poprawki Senatu, zgodnie z którymi bonem turystycznym zostaną objęte dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Senat argumentował, że wykluczenie z systemu bonów osób, którym ze względu na zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie może zostać przyznane świadczenie wychowawcze - nie jest uzasadnione.

Posłowie poparli też poprawkę Senatu, która obligować będzie ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Jak otrzymać bon turystyczny?

Przypomnijmy, bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej. Środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Resort rozwoju tłumaczył, że bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu, w środę ma się odbyć sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.