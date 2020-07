Alert pogodowy. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw

Zobacz wideo

Prognozy IMGW mówią o wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a miejscami nawet do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Według prognoz burze zaczną się wczesnym popołudniem i będą trwały do późnej nocy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.