Sąd sprawdzi, czy Pierwsza Dama nie złamała prawa. "GW": Na polecenie Agaty Dudy stłoczyli dzieci w stołówce

Sąd zajmie się sprawą spotkania, które odbyło się 2 kwietnia. Zawiadomienie w prokuraturze złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jak czytamy w krakowskiej "Gazecie Wyborczej", chodzi o spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z uczniami Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie, "którzy czas pandemii spędzali w internacie".

"Spotkanie odbyło się on-line. Jak wynika z relacji na stronie Kancelarii Prezydenta - Pierwsza Dama siedziała przed telewizorem, a dzieci stłoczone w szkolnej sali. Zdaniem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, które złożyło doniesienie do prokuratury, Agata Kornhauser-Duda mogła w ten sposób narazić dzieci na utratę zdrowia" - czytamy.

Jak relacjonuje organizacja: "Duda kazała spędzić kilkadziesiąt dzieci do małego pomieszczenia w jednym z internatów prowadzonych przez księży, by robić z nimi spot wyborczy promujący jej męża. Mimo że przepisy całkowicie zakazywały robienia jakichkolwiek spotkań to księża na polecenie Agaty Dudy stłoczyli dzieci w stołówce i zrobili zakazane z mocy prawa spotkanie wyborcze".

"Wyborcza" informuje, że prokuratura odmówiła zajęcia się sprawą, dlatego teraz na temat spotkania stanowisko musi zająć sąd.

