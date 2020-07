"Symbol Warszawy, którego bardzo nie lubię". Pałac Kultury i Nauki obchodzi 65. urodziny

Zobacz wideo

We wtorek mija dokładnie 65 lat od zakończenia budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Znajdujący się w samym centrum miasta wieżowiec został wzniesiony jako "Dar narodów radzieckich dla narodu polskiego". Pomysłodawcą całego projektu był Józef Stalin. Przy budowie brało udział około 3 500 robotników rosyjskich, którzy mieszkali w specjalnie dla nich wybudowanym osiedlu. 16 z nich zginęło w wypadkach podczas budowy. Zostali pochowani na cmentarzu prawosławnym na Woli.

Pałac ma 44 piętra, a na 30 piętrze (na wysokości 114 metrów) znajduje się taras widokowy. Obecnie jest siedzibą Rady Warszawy. Działają w nim też uczelnie wyższe, kino, cztery teatry, liczne kawiarnie i restauracje. O urodzinach Pałacu Kultury i Nauki redaktor Przemysław Iwańczyk rozmawiał z Magdaleną Stopą, varsavianistką, historyczką sztuki i autorką książki "Przed wojną i pałacem". Kobieta nie ukrywała, że nie darzy PKiN szczególną sympatią. - Jako symbolu Warszawy bardzo go nie lubię i w ogóle go nie lubię - przyznała. - Natomiast stoi już 65 lat, a jest budynkiem zupełnie spektakularnym, więc tym symbolem się stał i takie też było zamierzenie tych, którzy go budowali - mówiła.

Stopa podkreślała, że radzieckim włodarzom zależało na tym, by budowla zdominowała dawną strukturę Warszawy i narzuciła tej części miasta zupełnie nowy wygląd. Jak dodała - to się niewątpliwie udało.

Zburzyć Pałac Kultury i Nauki?

Do debaty publicznej co jakiś czas wraca temat zburzenia Pałacu Kultury i Nauki. Wspominał o tym między innymi były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski czy wicepremier Piotr Gliński. - Ja nie mam nic przeciwko, tylko musielibyśmy szybko tam zbudować coś sensownego, bo ta dziura w mieście stoi pusta, bo jakoś włodarze Warszawy nie potrafią podjąć dobrych decyzji - mówił kilka lat temu minister kultury.

Magdalena Stopa, mimo swojego sceptycznego nastawienia do tego obiektu przekonuje, że "usuwanie go byłoby niewłaściwym już dzisiaj ruchem". - Może należałoby go jakoś zneutralizować, choć nie wydaje mi się, że przez zmianę kształtu. Budynek tak wyrazisty stylowo po tylu latach istnienia nie powinien być modyfikowany. Natomiast można zmodyfikować jego otoczenie i wydaje mi się, że praca powinna iść w tym kierunku - oceniła varsavianistka. Podkreśliła, że obecne otoczenie PKiN pozostawia wiele do życzenia - w zasadzie nie ma tam nic oprócz betonowego parkingu i przestrzeni, na której "hula wiatr". Choć warto zaznaczyć, że kilka miesięcy temu - po wieloletnich perturbacjach - przed Pałacem Kultury nareszcie rozpoczęła się budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które teoretycznie powinno być gotowe w 2022 roku.

Kontrowersyjny zabytek

2 lutego 2007 roku PKiN został, decyzją Macieja Czeredysa - pełniącego obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków. Decyzja ta wywołała mnóstwo kontrowersji. Protestowali ludzie ze świata nauki, kultury i mediów, którzy nawet wysłali list do Prezydenta RP z prośbą o interwencję. Równolegle wielu architektów, varsavianistów czy historyków sztuki chwaliło tę decyzję. Między innymi architekt Stefan Kuryłowicz przekonywał, że Pałac Kultury i Nauki spełnia warunki, żeby znaleźć się w rejestrze zabytków. - Czy tego chcemy, czy nie, jest przestrzenną ikoną Warszawy, obecną na pocztówkach, zdjęciach, filmach i w programach telewizyjnych - mówił.

Magdalena Stopa - pytana, czy zna entuzjastów Pałacu Kultury i Nauki odpowiedziała krótko: "oczywiście". - Nawet znam osoby, które kupują sobie gadżety z wizerunkiem PKiN, łącznie z wisiorkami, które wieszają potem na szyi - mówiła. - Muszę powiedzieć, że zadziwia mnie to. Nawet budzi niepokój głębszej natury, bo jednak ten budynek jest symbolem systemu, który nie był uroczy i przyjazny człowiekowi - dodała.

Wysłuchaj całej rozmowy!