Jacek Sasin Sasin się ugiął. Z górnikami spotka się w Katowicach

Związkowcy o spotkanie zabiegali u premiera Mateusza Morawieckiego. Ale odpowiedź przyszła z resortu Aktywów Państwowych. Chcieli rozmawiać o przyszłości całej branży. Spotkanie, na które otrzymali zaproszenie, miało dotyczyć tylko Polskiej Grupy Górniczej i na dodatek zostały zaproszone tylko wybrane związki.

- Premier Sasin wystosował zaproszenie, które dotyczyło tylko cząstkowo tego, co wystosowaliśmy do premiera Morawieckiego. No to napisaliśmy panu premierowi, że owszem możemy rozmawiać, ale po co w Warszawie, skoro miejsce do naprawy PGNiG jest na Śląsku tłumaczy szef śląsko-dąbrowskiej solidarności Dominik Kolorz.

Podczas spotkania zarząd polskiej Górniczej ma przedstawić długo oczekiwany plan naprawczy. Związkowcy obawiają się, że może on oznaczać także likwidacje części kopalń.