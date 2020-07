Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

REKLAMA

Gdzie wybrać się nad jezioro?

Jakie są najczystsze jeziora w Polsce?

Najczystsze jeziora w Polsce. Gdzie nad jezioro?

W czasie wakacji kochamy odwiedzać wybrzeże Bałtyku i zapuszczać się w Tatry. Jednak Polska ma do zaoferowania znacznie więcej, o czym warto pamiętać podczas planowania wakacji 2020. W końcu woda i ośrodki turystyczne to także… jeziora! A tych w kraju mamy naprawdę sporo, i to nie tylko na słynących z nich Mazurach.

Najczystsze jeziora w Polsce. O stopniu czystości (jakości) wody informują odpowiednie badania, a klasyfikacja poszczególnych zbiorników może ulegać zmianom. W przeszłości w Polsce wyróżnialiśmy klasy od I do III, ale od 2005 roku ta skala uległa rozszerzeniu i teraz klas jest pięć. Pierwszy stopień jest tym najwyższym i przyznaje się go jeziorom, które mogą poszczycić się mianem najczystszych (z wodą najlepszej jakości). Takich jezior jest w Polsce naprawdę dużo, ale wybierać warto się nad te najpiękniejsze i oferujące różne rodzaje rozrywek. Przygotowaliśmy listę pięciu spośród najczystszych jezior w Polsce, nad które warto się wybrać.

Wakacje 2020. Najczystsze jeziora w Polsce:

Jezioro Jasne (woj. warmińsko-mazurskie)

Już sama nazwa wskazuje, z jakim typem jeziora mamy do czynienia. Jezioro Jasne (określane także jako Czyste), położone w województwie warmińsko-mazurskim niedaleko wsi Jeziorno, znane jest ze swojej niezwykle przejrzystej wody. Zalicza się je do I (najwyższej) klasy czystości. Odwiedzający mają okazję obejrzeć dokładnie jego dno, i to mimo że średnia głębokość jeziora to ponad 8 metrów! Zachwyca zresztą nie tylko jezioro, ale również okalające je tereny, które są częścią Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ze względu na swoją specyfikę Jezioro Jasne nie nadaje się dla wędkarzy, jednak pozostali wczasowicze z pewnością znajdą tam coś dla siebie.

Jezioro Dominickie (woj. wielkopolskie)

Jezioro Dominickie znajduje się na Pojezierzu Leszczyńskim w województwie wielkopolskim i stanowi część Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Ze względu na otaczające je inne zbiorniki wodne oraz rozbudowaną infrastrukturę turystyczną stanowi ważny punkt na mapie województwa. To otoczone borami sosnowymi jezioro jest także uznanym ośrodkiem sportowym, w którym nie brak fanów żaglówek oraz kajaków. Jego błękitna, przejrzysta woda zasłużyła na I klasę czystości, a samo Dominickie jest najczystszym zbiornikiem w okolicy. Ponadto nie brak tam ryb, warto więc zabrać ze sobą wędkę. Znudzeni przesiadywaniem przy wodzie mogą także wybrać się na jeden z licznych szlaków turystycznych w okolicach jeziora.

Jezioro Nyskie (woj. opolskie)

Jedno z najpiękniejszych jezior w województwie opolskim i z pewnością jedno z najczystszych w Polsce. Położone w malowniczym rejonie Gór Opawskich, w sąsiedztwie miasta Nysa, powstało w 1971 roku jako zaporowy zbiornik retencyjny. Obecnie Jezioro Nyskie jest częścią Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, a w jego wodach można spotkać liczne gatunki ryb i zabrać się za wędkowanie przy akompaniamencie śpiewu rzadkich okazów ptaków. Przy jednym z brzegów rozciąga się piaszczysta plaża zlokalizowana we wsi Skorochów, gdzie mieszczą się liczne bazy letniskowe. Na jeziorze znajdują się także porty jachtowe, w tym największy z nich - Nyski Ośrodek Rekreacji.

Jezioro Kłodno (pomorskie)

Tym razem propozycja z północnej części kraju, czyli jezioro Kłodno na Pojezierzu Kaszubskim, w województwie pomorskim. Jest to jedno z trzech Jezior Chmieleńskich, które łączy się z jeziorami Małym Brodnem i Raduńskim Dolnym. Tamtejsza czysta woda i malownicza okolica to prawdziwa wizytówka Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W dodatku Jezioro Kłodno leży na tzw. zmotoryzowanej trasie turystycznej Droga Kaszubska, a więc łatwo zahaczyć o nie podczas wakacyjnej podróży samochodem. Jest wiele powodów, dla których warto to zrobić, chociażby najwyższa I klasa czystości wody, doskonałe warunki dla spływów kajakowych czy piękna plaża z dużym pomostem przy północnym brzegu.

Jezioro Białe (woj. lubelskie)

Okuninka nad jeziorem Białym Pibwl/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Prawdziwa perła wśród jezior województwa lubelskiego, czyli Jezioro Białe położone we wschodniej części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Nad jego brzegami rozciągają się wsie Okuninka i Tarasiuki, w których mieszczą się liczne ośrodki wypoczynkowe, kawiarnie, sklepy i wypożyczalnie sprzętu. Nic dziwnego, w końcu ta malownicza okolica przyciąga swoim urokiem turystów, wędkarzy i fanów sportów wodnych. Od strony południowej jezioro otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, będącego ostoją żółwia błotnego. Woda w Jeziorze Białym także ma najwyższy stopień czystości, a przekonać można się o tym na jednej z tamtejszych piaszczystych plaż o delikatnym spadzie.