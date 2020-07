Zobacz wideo

Łącznie w Polsce od początku pandemii odnotowano 43 tys. 65 przypadków zakażenia i 1 tys. 671 zgonów.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W sobotę (25 lipca) resort zdrowia podał bardzo niepokojące dane. Zanotowano 584 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. To wynik bardzo blisko rekordowi dobowemu, który padł 8 czerwca i wynosił 599 przypadków. W piątek resort zdrowia poinformował o 458 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

W czwartek (23 lipca) resort zdrowia podał informację o 418 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Był to najwyższy dzienny przyrost zakażeń od ponad miesiąca. Zmarło 9 osób. Najmłodsza ofiara miała 37 lat. W środowym (22 lipca) raporcie resort zdrowia informował o 380 nowych przypadkach COVID-19 (najwięcej na Śląsku: 113). Oprócz tego zmarło sześcioro zakażonych osób - byli to pacjenci w wieku od 69 do 88 lat, m.in. z Warszawy i Zgierza.

We wtorek (22 lipca) Ministerstwo Zdrowia informowało o 399 kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa oraz o 9 ofiarach śmiertelnych. Byli to pacjenci od 49 do 89 lat, między innymi z Warszawy, Siedlec i Radomia.

– Nasz model działania w czasie epidemii jest błędny. My nigdy nie zaczęliśmy jej tłumić, działamy reakcyjnie. Nie korygujemy tych prac przez kilka dobrych miesięcy. Nasz przebieg epidemii jest kuriozalny, jeżeli spojrzymy na resztę Europy Zachodniej. Możemy się porównywać do Ukrainy, Mołdawii czy Białorusi – wskazywał w piątek w Poranku Radia TOK FM poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz.

Koronawirus w Polsce. Ogniska na weselach i pogrzebach, zakażeni na spotkaniu z Dudą

Jeszcze kilka tygodni temu najgroźniejsze ogniska zakażeń notowano w kopalniach. Teraz sytuacja się zmieniła, a służby sanitarne odnotowują coraz więcej przypadków zakażeń wśród uczestników wesel i pogrzebów - na przykład po na weselu w Nawojowej koło Nowego Sącza odnotowano 150 przypadków COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze zaapelował o zgłaszanie się osób z objawami zakażenia koronawirusem, które były obecne na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole 13 lipca. "W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby z dodatnim wynikiem Covid-19" - podano.

W Polsce najdalej posunięte obostrzenia wprowadzono w połowie marca. To wtedy - do zamkniętych szkół i innych placówek oświatowych - dołączyły m.in. restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wtedy też rząd zdecydował o zamknięciu granic.

Obecnie zniesiona została zdecydowana większość obostrzeń wprowadzonych ze względu na koronawirusa. 13 czerwca nastąpiło otwarcie granic dla państw Unii Europejskiej. Od 16 czerwca możliwe są natomiast loty międzynarodowe. Wcześniej pozwolono na działanie zakładów usługowych, restauracji, kin, galerii, muzeów. Od niedawna na mecze piłkarskie wpuszczani są widzowie.

Nadal w Polsce obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji, sklepach czy urzędach.

W piątek 17 lipca ujawniono szczegóły najnowszego projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Z dokumentu wynika, że rząd chce skrócić z 2 m do 1,5 m dystans społeczny. Na targach i konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej osób, a na obiektach sportowych limit publiczności zostanie podwyższony do 50 proc. Zmiany te zaczęły obowiązywać we wtorek 21 lipca.