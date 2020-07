Zobacz wideo

Według portalu BiznesAlert.pl plan naprawczy Polskiej Grupy Górniczej zakłada zamknięcie trzech ruchów kopalni Ruda (Bielszowice, Halemba, Pokój) oraz kopalni Wujek.

REKLAMA

W założeniach programu jest także obniżka wynagrodzeń o 30 procent, a także zawieszenie na trzy lata wypłaty "czternastek". Kopalnie węgla energetycznego miałaby zakończyć wydobycie do 2036 roku.

Zmiany miałyby nastąpić również na stanowisku prezesa spółki.

Spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem zaplanowane jest na wtorek (28 lipca) w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Wcześniej, przypomnijmy, rozmowy miały odbyć się w Warszawie. Ale związkowcy odrzucili zaproszenie Sasina. Chcą, by w rozwiązanie problemów branży zaangażował się sam premier Mateusz Morawiecki. To do niego apelowali, ale odpowiedź przyszła z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Nie jest pewne, czy wicepremier od razu przedstawi wszystkie założenia planu, bo spodziewać się można protestów.

Zła sytuacja PGG

Sytuacja Polskiej Grupy Górniczej jest fatalna. Zeszły rok spółka zamknęła z ponad 400-milionową stratą. Ten rok jest jeszcze trudniejszy. Przemysł energetyczny nie odbiera węgla, rosną zwały przy kopalniach. Same wypłaty to miesięcznie koszt 300 milionów złotych i według związkowców zaczyna brakować pieniędzy na pensje.

Dziury w budżecie nie załatają pieniądze uzyskane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Oprócz planu naprawczego dla spółki konieczny jest też plan dla sektora paliwowo-energetycznego, o który od dawna upomina się strona społeczna. Wicepremier Sasin dwukrotnie nie dotrzymał terminu jego prezentacji.

Posłuchaj podcastu: