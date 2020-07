Zobacz wideo

Wakacje 2020 zachęcającą do spędzania czasu nad wodą. Jednak obostrzenia i zagrożenia związane z szalejącą pandemią COVID-19 nie zachęcają do dalekich wyjazdów, co może być szczególnie bolesne dla mieszkańców środkowej części kraju. Co więc robić, kiedy mieszka się w Warszawie, termometr wskazuje grubo ponad trzydzieści stopni, a jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się włożenie kąpielówek i wyskoczenie na plażę? Całe szczęście Polska ma do zaoferowania wakacyjne rozrywki i przyjemne atrakcje nad wodą w niemalże każdym zakątku, w tym także w okolicach stolicy.

Gdzie nad wodę i kąpielisko niedaleko Warszawy? Województwo mazowieckie, a szczególnie stolica i jej okolice, mają wodolubom wiele do zaoferowania. Coś dla siebie znajdą zarówno rodziny z dziećmi, które szykują się na spokojny wypoczynek, jak i grupy znajomych poszukujące aktywnej formy spędzania czasu. Każda z poniższych propozycji będzie idealna na parny, letni dzień.

Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie

Okazuje się, że nie trzeba wcale wyjeżdżać z Warszawy, żeby zanurzyć się w chłodnej wodzie i posłuchać szumu drzew. Wystarczy wybrać się nad Jeziorko Czerniakowskie znajdujące się na terenie Mokotowa. Jest ono częścią wodnego rezerwatu przyrody, w którym mieszka wiele chronionych gatunków, ale i dla ludzi znalazło się miejsce. Tamtejsza plaża i kąpielisko zlokalizowane są od od strony ul. Jeziornej. Z racji lokalizacji jest to miejsce bardzo popularne, w którym próżno szukać osamotnienia, jednak z pewnością idealnie nada się na szybki wypad nad wodę. Kąpać można się tam zresztą bez obaw, bo nad bezpieczeństwem odwiedzających czuwają ratownicy.

Jeziorka Bielawskie pod Konstancinem-Jeziorną

Jeziorka Bielawskie to część starorzecza Wisły, które zlokalizowane jest w pobliżu wsi Bielawa, w powiecie piaseczyńskim. Składają się na nie: Jeziorko Bielawskie Dolne i Górne. To mazowieckie kąpielisko znane jest przede wszystkim z działającego tam parku wakeboardingowego WawaWake. Wczasowiczów przyciągają też piaszczysta plaża zlokalizowana na zachodnim brzegu Jeziorka Górnego oraz woda zasobna w ryby, czyli warunki idealne zarówno na rodzinny wypoczynek, jak i wspólne wędkowanie. Miejsce z wyznaczoną plażą znajduje się tuż pod Konstancinem-Jeziorną, zaledwie 10 kilometrów od warszawskiej stacji metra Kabaty.

Park Wodny Moczydło w Warszawie

Propozycja z dodatkowymi atrakcjami, czyli Park Wodny Moczydło zlokalizowany przy ul. Górczewskiej 69/73 w Warszawie. To zdecydowanie najlepsza opcja dla fanów zjeżdżali wodnych i sportów zespołowych. Ci pierwsi znajdą tam baseny rekreacyjne, zjeżdżalnie i wodny plac zabaw, drudzy natomiast wydzielone miejsca do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną. Park jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-19:00, a więc w grę wchodzi zarówno weekendowy wypad z dziećmi, jak i odrobina popołudniowego relaksu w dni robocze. Do odwiedzin zachęcają też niewysokie ceny biletów: Bilet Normalny 20 zł, Bilet Normalny z Kartą Warszawiaka 18 zł, Bilet Ulgowy 13,50 zł i Bilet Ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka 12 zł.

Kąpielisko w Zalesiu Górnym

Zespół akwenów w Zalesiu Górnym leży niecałe 30 km od Warszawy i 3 km od Piaseczna. Mowa tu aż o 18 stawach, jednak jako kąpielisko wyznaczony jest tylko jeden przy ul. Pionierów. Nad pozostałe można za to wybrać się z wędką, rozkoszując się przy okazji pięknem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, którego stawy są częścią. Leśne tereny i piaszczysta plaża w dobre dni przyciągają do Zalesia Górnego prawdziwe tłumy. Dodatkowo przy południowym akwenie przeznaczonym do użytku jako kąpielisko znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, z którego śmiało można skorzystać.

Jezioro Zegrzyńskie

Nad Jezioro Zegrzyńskie można wybrać się na krótki weekendowy wypad albo spontaniczną wyprawę przy luźniejszym dniu, ponieważ od Warszawy dzieli je ok. 40 km. Nie jest to jednak zwyczajne jezioro, a zbiornik retencyjny, który powstał w 1963 roku w wyniku spiętrzenia dolnej Narwi zaporą w Dębem. Wokół niego zgromadzone są ośrodki wypoczynkowe i domki letniskowe, a po powierzchni śmigają żaglówki - nieodłączny element tamtejszego krajobrazu. Tamtejsze warunki sprzyjają sportom wodnym i wędkowaniu, co roku można również wybrać się na którąś z licznych imprez regatowych lub zwyczajnie spędzić spokojnie czas na brzegu i rozkoszować się widokiem czystej wody.

Ci, którzy stronią od tłumów, mogą ominąć oblegany zazwyczaj Nieporęt i pojechać nieco dalej na północny-wschód - np. do Rynii lub Arciechowa.

Kąpielisko Glinianki w Zielonce

Ostatnie, ale również urokliwe, jest kąpielisko Glinianki w Zielonce, które znajduje się jedynie 18 km od Warszawy. Ten zbiór akwenów składa się z 5 stawów, z czego jeden wydzielony jest jako strzeżone miejsce z piaszczystą plażą. Wchodzenie do pozostałych może być niebezpieczne ze względu na nierówną linię brzegową i grząskie dno. Glinianki to spokojne, zalesione miejsce, w którym łatwo się wyciszyć. Poza kąpielą i budowaniem zamków z piasku warto też przejść się po okolicznych terenach. Zainteresowani znajdą po drodze place zabaw, miejsca do grillowania czy boisko do siatkówki.