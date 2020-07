Zobacz wideo

Od wielu lat najpopularniejszymi kierunkami urlopowymi wśród Polaków były tzw. ciepłe kraje, czyli Chorwacja, Grecja czy Turcja. Jednak pandemia COVID-19 i zarządzane z nią obostrzenia sprawiły, że wakacje 2020 chętnie spędzimy blisko domu i oby jak najdalej od niebezpiecznego wirusa. Dlatego to właśnie atrakcje turystyczne w granicach kraju okazały się wyborem idealnym.

Sezon wakacyjny 2020 to okazja to zwiedzenia miejsc mniej popularnych i przez to mniej zaludnionych oraz bezpieczniejszych. Nie oznacza to jednak, że z powodu urlopu można zignorować zagrożenie związane z COVID-19. Bezwzględnie należy stosować się do wszystkich zasad i korzystać ze środków bezpieczeństwa. Odpoczynek powinien być zaplanowany odpowiedzialnie, a więc z dala od zatłoczonych miejsc. Gdzie w Polsce warto spędzić wakacje? Pierwszym wyborem z pewnością będą nadmorskie miejscowości, ale tym razem te mniej znane, położone nieco na uboczu. Poniżej przygotowaliśmy listę najpiękniejszych i mniej popularnych nadmorskich miejscowości w Polsce.

Jakie są najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem?

Piękna plaża powinna charakteryzować się przede wszystkim ustronnością, czystością i przyjemnym, relaksującym otoczeniem. Jest w niej coś, co przyciągnie zarówno grupki znajomych, pary, jak i rodziny z dziećmi. Wszystko to można znaleźć także z dala od najbardziej znanych miejscowości i największych miast Bałtyku. Jakie są najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem?

Najpiękniejsze plaże: Mrzeżyno

To malutka miejscowość wypoczynkowa położona w północno-zachodniej Polsce, na Pobrzeżu Szczecińskim, u ujścia rzeki Regi. Okoliczne tereny są częścią Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego. W Mrzeżynie na odwiedzających czeka szeroka i piaszczysta plaża, laureatka Błękitnej Flagi, a tuż przy niej łagodne wydmy z lasem sosnowym. Tamtejsze kąpielisko (latem między pierwszym a drugim zejściem jest ono strzeżone) to doskonałe miejsce wypoczynkowe dla rodzin z dziećmi, które będą mogły zrelaksować się na piaszczystej plaży albo wybrać na wspólny spływ kajakiem.

Polskie plaże - Mrzeżyno. Długa, piaszczysta plaża w Mrzeżynie jest strzeżona zawsze w okresie wakacyjnym. W tym czasie też rozkładają się na niej dmuchane poduszki i zjeżdżalnie wodne, a w pobliżu - małe punkty gastronomiczne. Polskie plaże - Mrzeżyno/fot. jDavid wikimedia cc

Rewal

To klimatyczna, spokojna wieś położona w północno-zachodniej Polsce, na Pobrzeżu Szczecińskim. Z tamtejszej przystani wciąż korzystają okoliczni rybacy, a w południowej części miejscowości zobaczyć można zabytkowy dworzec kolei wąskotorowej z przełomu XIX i XX wieku. Mimo niewielkich rozmiarów Rewal ma się czym pochwalić, bo na tamtejszym wybrzeżu wydzielono kąpielisko obejmujące 300 metrów linii brzegowej (kąpielisko jest strzeżone). Tamtejsza plaża jest piaszczysta i zadbana, a w sezonie z oazy spokoju zmienia się w miejsce tętniące życiem i oferujące wczasowiczom liczne rozrywki.

Rewal, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Cezary Aszkie?owicz / AG

Kopalino

Ta kaszubska wieś to prawdziwa wypoczynkowa ostoja położona niedaleko Trójmiasta, bo w powiecie wejherowskim, na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego. Kopalino zlokalizowane jest zaledwie 2 km od nadmorskiej plaży, a otaczające je lasy nadają miejscowości malowniczego charakteru. Na odwiedzających czekają tam nie tylko plaża i kąpielisko, ale również Wydma Lubiatowska oraz latarnia morska w Stilo. Znużeni szumem fal mogą udać się także nad inną wodę, czyli zasobne w ryby Jezioro Kopalińskie.

Sarbinowo

Ta maleńka wieś słynie ze swojej malowniczej plaży o długości 4 km, którą można obserwować z ciągnącej się wzdłuż promenady. Sarbinowo położone jest w północno-zachodniej Polsce, na Wybrzeżu Słowińskim, zaledwie 7 km na zachód od popularnego Mielna. Fani historycznych ciekawostek mogą udać się do tamtejszego kościoła z 1856 roku i rybackiej chałupy z 1804 roku. Sarbinowo leży na tyle blisko morza Bałtyckiego, że kiedyś groziło mu nawet pochłonięcie, czemu zapobiega kilometrowy mur oporowy. Tamtejsze kąpielisko w okresie letnim ma status strzeżonego, czeka tam również wiele atrakcji i udogodnień dla plażowiczów.

Plaża nad Bałtykiem Fot. Anna Jarecka / Agencja Gazeta

Orzechowo

To kolejna wieś na liście położona w pobliżu większej i o wiele bardziej popularnej nadmorskiej miejscowości. Orzechowo znajduje się w północnej Polsce, w powiecie słupskim, nad strugą Orzechową - zaledwie 4 kilometry na wschód od Ustki. Szeroka, piaszczysta plaża przyciąga turystów spragnionych przyjemnych widoków i odrobiny spokoju, ale z perspektywą na bardziej "miejskie" rozrywki. Tamtejsze wydmy nadbrzeżne porośnięte są lasami sosnowymi, bukowymi i mieszanymi. Znajduje się tam również punkt obserwacyjny, który utworzyli prawdopodobnie Szwedzi w czasie wojny trzydziestoletniej w XVII wieku.

Chałupy

To właśnie o tamtejszej plaży nudystów śpiewał Zbigniew Wodecki. Jednak Chałupy to przede wszystkim spokojna miejscowość turystyczna na Mierzei Helskiej, w której można cieszyć się piaszczystą plażą i wypoczynkiem z dala od tłumów. Dawniej była to część Władysławowa, stąd jego bliskie sąsiedztwo (zaledwie 8 km od centrum miasta). Odwiedzający Chałupy mają do wyboru dwa kąpieliska - pierwsze zlokalizowane od strony zatoki Puckiej i drugie nad pełnym morzem. Na fanów aktywnego wypoczynku czekają tam ośrodki windsurfingowe z wypożyczalniami sprzętu oraz szkółki sportowe.

Plaża dla nudystów w Chałupach RENATA DĄBROWSKA

Trzęsacz

Ta mało znana wieś wypoczynkowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim, niedaleko wspomnianego wyżej Rewalu. Piaszczysta, mierząca około 2 km plaża w Trzęsaczu znajduje się pod wysokim klifem dorównującym 5-piętrowemu budynkowi. Bezpieczeństwa strzegą na niej ratownicy, a w sezonie nie obejdzie się tam bez charakterystycznych nadmorskich atrakcji dla najmłodszych, np. zjeżdżalni czy straganów. Poza kąpieliskiem warto odwiedzić także tamtejsze zabytki, w tym ruiny gotyckiego kościoła z przełomu XIV/XV.

Trzęsacz Fot. Cezary Aszkie?owicz / AG