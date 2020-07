Jeziorko Czerniakowskie. Czy można się w nim kąpać? Jak sprawdzić stan wody?

Jeziorko Czerniakowskie to kąpielisko, do którego aby dotrzeć nie trzeba nawet wyjeżdżać z Warszawy. Wystawrczy wybrać się na Mokotów. Czy woda w Jeziorku Czerniakowskim jest zdatna do kąpieli? Można to łatwo sprawdzić.

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Gdzie jest Jeziorko Czerniakowskie? Jeziorko Czerniakowskie jest częścią wodnego rezerwatu przyrody, w którym mieszka wiele chronionych gatunków, ale i dla ludzi znalazło się miejsce. Tamtejsza plaża i kąpielisko zlokalizowane są od od strony ul. Jeziornej. Z racji lokalizacji jest to miejsce bardzo popularne, w którym próżno szukać osamotnienia, jednak z pewnością idealnie nada się na szybki wypad nad wodę. Jeziorko Czerniakowskie. Czy można się w nim kąpać? Nad bezpieczeństwem odwiedzających kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim czuwają ratownicy. Jaki jest jednak stan wody? Aby sprawdzić, czy woda w jeziorku nadaje się do kąpieli należy wejść na stronę serwisu kąpielowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdziemy w nim ocenę stanu wody kąpieliska, datę ostatniej przeprowadzonej kontroli oraz datę kolejnej. Sprawdź informację o aktualnym stanie wody >>>