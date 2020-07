Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Pojawiają się ogniska zakażeń koronawirusem w sklepach

Zobacz wideo

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z TVN24 poinformował, że pojawiają się przypadki zakażeń koronawirusem w sklepach. Przypomniał, że klienci sklepów mają obowiązek zakładać maseczki.

- Niestety, dzisiaj w sklepach przynajmniej połowa osób odwiedzających sklep nie nosi maseczki. Zaczynają się pojawiać ogniska sklepowe. I to jest pytanie do właścicieli sklepów - czy chcą mieć zamknięty sklep i personel w kwarantannie? Bo jak widać apele do klientów sklepów nie docierają. Może w końcu dotrą apele do właścicieli sklepów - powiedział Andrusiewicz.

Przypomniał, że jeśli w sklepie zostanie wykryty przypadek koronawirusa, wówczas sanepid będzie kierował pracowników i klientów sklepu na kwarantannę.

Koronawirus w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 502 nowych zakażeń koronawirusem i o śmierci kolejnych 6 osób. Najmłodsza z nich miała 38 lat. W sumie liczba zdiagnozowanych w Polsce przypadków wzrosła do 43,904 tys., a zgonów do 1682.