Warszawskie pomniki ozdobione tęczową flagą. "To miasto jest dla nas wszystkich"

W nocy z wtorku na środę wiele warszawskich pomników zostało przystrojonych w tęczową flagę. Zyskały je m.in. pomnik Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, pomnik Chrystusa stojący przed kościołem Św. Krzyża, pomnik Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży, Syreny nad Wisłą czy pomnik Józefa Piłsudskiego, znajdujący na ulicy Belwederskiej.

Postumenty zostały także opatrzone kartką z napisem: "To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią, tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić, nigdy więcej błagać o szacunek i litość. To miasto jest dla nas wszystkich".

