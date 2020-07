Piotr Kraśko pożegnał się z TOK FM. "To było, jest i będzie moje ukochane radio"

Zobacz wideo

Środowy (29 lipca) Poranek Radia TOK FM był ostatnim, który poprowadził Piotr Kraśko. Dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami i podziękował im za wspólnie spędzone pięć lat.

- Bardzo dziękuję państwu po raz ostatni, bo z racji różnych moich nowych obowiązków to jest mój ostatni Poranek w Radiu TOK FM. Bardzo państwu dziękuję za to, że byli państwo z nami przez te wszystkie środowe poranki. Bardzo dziękuję Radiu TOK FM za wszystko. Przede wszystkim za to niebywałe poczucie wolności, które dało mi pięć lat temu i które trwało przez te wszystkie lata. To było, jest i będzie moje ukochane radio. Wszystkiego dobrego. Bardzo państwu dziękuję. Dobrego dnia - powiedział na zakończenie audycji.

Piotr Kraśko był gospodarzem środowych Poranków Radia TOK FM od 2015 roku. Wcześniej m.in. kierował redakcją "Wiadomości" TVP1.Po odejściu z telewizji publicznej pracował w TVN24 i prowadził "Dzień Dobry TVN".

Piotr Kraśko 22 lipca poprowadził po raz pierwszy główne wydanie "Faktów" TVN.