Dziennikarze: To ministerstwo wprowadziło nas w błąd ws. zamykania kopalń

Zobacz wideo

Na początku tygodnia media podały nieoficjalne informacje o planach wygaszania polskiego górnictwa, m.in. likwidacja kopalni Ruda (w której skład wchodzą Ruchy Halemba, Pokój i Bielszowice) oraz kopalni Wujek. Jacek Sasin szybko zdementował te doniesienia. Ze strony ministerstwa miały pojawić się nawet zarzuty o to, że media sieją panikę i podają wyssane z palca wiadomości.

REKLAMA

Jak jednak twierdzi reporterka TOK FM Daria Klimza, źródłem tych doniesień było... samo ministerstwo. Zostały one przekazane dziennikarzom w czasie nieoficjalnych spotkań z przedstawicielami resortu w Warszawie i Katowicach.

Cały tekst Darii Klimzy o "rozgrywkach ministra" >>>

Dziennikarze, którzy zajmowali się tematem likwidacji kopalń, czują się pokrzywdzeni z powodu wprowadzenia ich w błąd i narażenia na zarzuty nierzetelności. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym piszą: "Stanowczo sprzeciwiamy się praktykom jakich doświadczyliśmy ze strony przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jako przedstawiciele środków masowego przekazu, mamy wrażenie, że staliśmy się przedmiotem manipulacji".

Sygnatariusze oświadczenia tłumaczą, że na spotkaniach z przedstawicielami MAP wyraźnie słyszeli o "pilnym, bolesnym planie restrukturyzacji".

"To nieprawda, że nie było projektu zamykania kopalń Ruda i Wujek. I to nieprawda, że to media wykreowały plan zamykania kopalń. Stwierdzenia MAP w tej sprawie są dla nas krzywdzące. Wykonujemy rzetelnie swoją pracę i nie produkujemy fake newsów" - podkreślają.

Pod oświadczeniem podpisali się Karolina Baca Pogorzelska, Wojciech Jakóbik, Daria Klimza Magdalena Graniszewska, Marcin Iciek, Kamila Wajszczuk, Jacek Madeja, Tomasz Czoik, Paweł Pawlik, Marta Mosiołek oraz Edyta Czekaj.