Ognisko koronawirusa w salonie fryzjerskim w Warszawie. Ponad 70 osób trafiło na kwarantannę

Narożniak przekazała, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie dostała zawiadomienie o zachorowaniach od właściciela salonu. - Pracownicy nie przyszli do pracy z uwagi na złe samopoczucie. Po konsultacji medycznej ze swoimi lekarzami, z uwagi na objawy kliniczne, zgłosili się do szpitala zakaźnego. Objawy kliniczne w ich przypadku wskazywały na SARS CoV-2. Zostali poddani testom na obecność koronawirusa, te zaś potwierdziły zachorowania -powiedziała.

Zapewniła, że właściciel salonu współpracuje z powiatową inspekcją sanitarną, która prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. - Właściciel salonu przekazał inspekcji potrzebne kontakty do pracowników, klientów i wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi pracownikami. Nie było potrzeby poszukiwania klientów, wszystkie osoby zostały wskazane przez właściciela zakładu - poinformowała rzecznik.

Dotychczas potwierdzono 4 przypadki zachorowań - wszystkie wśród pracowników salonu. Ponad 70 osób zostało skierowanych na kwarantannę - są to pracownicy, klienci i ich rodziny. - To, które z tych osób zostaną skierowane na testy pod kątem obecności koronawirusa, zależy od oceny powiatowego inspektora sanitarnego na podstawie przeprowadzanych wywiadów epidemiologicznych. Wszystkie osoby z bezpośredniego kontaktu z zarażonymi pracownikami zostaną poddane testom na obecność wirusa SARS CoV-2. Kilkanaście spośród wszystkich objętych kwarantanną osób jest spoza Warszawy, w związku z tym informacje ich dotyczące zostały przekazane do innych jednostek powiatowych, właściwych terenowo dla ich miejsc zamieszkania, które też prowadzą działania - podkreśliła Narożniak.

- Dochodzenie epidemiologiczne trwa, a sytuacja jest rozwojowa, więc obecne dane liczbowe mogą ulec zmianie - dodała.

Salon fryzjerski jest zamknięty. Trwa sprzątanie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń.

Według danych powiatowej inspekcji sanitarnej (stan na środę, na godz. 13.00), w Warszawie potwierdzono do tej pory 2067 zakażeń, z czego 33 ostatniej doby. Do tej pory zmarło 130 osób. Kwarantanną jest objętych 906 osób.

W ciągu ostatniej doby zanotowano w Polsce 512 nowych zakażeń. Zmarło 12 chorych osób, najmłodsza miała 33 lata.

