Zuzanna Rudzińska-Bluszcz kandydatką na RPO. "Z pewnego szaleństwa może wyjść coś naprawdę dużego"

Kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich kończy się na początku września. Organizacje pozarządowe zaproponowały na jego następcę Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Do tej pory prawniczkę poparło ok. 150 organizacji, w tym m.in. Akcja Demokracja, Forum Dialogu, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Watchdog Polska, Wolne Sądy, Kongres Ruchów Miejskich i wiele innych.

Kim jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?

"Zdecydowałam się podjąć wyzwanie i przyjąć nominację od organizacji pozarządowych, bo uważam, że to mój obowiązek. Wiem, jak działa urząd RPO, mam 15-letnie doświadczenie prawnicze, a nade wszystko - wiem, jak wygląda Polska, ta prawdziwa, nie ta widoczna zza warszawskich biurek" - tak sama siebie przedstawia Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Zapewnia, że jest kandydatką niezależną, a w swojej pracy "zawsze stawia na na dialog i porozumienie".

Podkreśla też, że jest skuteczna, bo - jak pisze na swojej stronie internetowej - "wielokrotnie broniła w sądach praw osób chorych, młodych, starszych, z niepełnosprawnością, lokatorów, pracowników czy osób bezrobotnych". Ocenia siebie także jako osobę doświadczoną i "propaństwowca".

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mówiła w Poranku TOK FM, że organizacje pozarządowe mają nadzieję, że podobnie jak w przypadku Adama Bodnara (który też był kandydatem społecznym) uda się zebrać poparcie dla nowej kandydatki. Zwróciła uwagę, że liczba organizacji popierających Rudzińską-Bluszcz bardzo szybko rośnie. Jeszcze w środę było ich 80, a już w czwartek rano - blisko 150. - Jest oddźwięk lokalny. Pojawia się mnóstwo organizacji, na przykład koła gospodyń wiejskich lub kobiece kluby sportowe. Nie wiemy, co się wydarzy, ale z pewnego szaleństwa, jakim może było proponowanie tej kandydatury, może wyjść coś naprawdę dużego - powiedziała w rozmowie z Karoliną Lewicką.

Pytana, dlaczego akurat Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zyskała poparcie organizacji - Katarzyna Batko-Tołuć wskazała między innymi na jej doświadczenie. Mówiła, że kandydata przez ostatnie lata pracowała w Biurze RPO jako główna koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych. Miała szanse współpracować z różnymi ekspertami i wydziałami w biurze rzecznika i jest otwarta na nowe tematy. Wraz z Bodnarem podróżowała też po Polsce, więc ludzkie problemy - jak sama podaje - miała szanse poznać osobiście, a nie "zza biurka".

- Ważne są też jej osobiste przymioty. Wszystkie organizacje, w których działa kandydatka, mają w nazwie hasło "dialog" lub "wspólnota", a w dzisiejszych czasach to jest nie do przecenienia. Mam nadzieję, że będzie to jakiś powiew świeżego powietrza - mówiła Katarzyna Batko-Tołuć. Jako ostatni powód aktywistka wskazała fakt, iż kandydatka jest młodą kobietą. - Takich osób się nie proponuje na ważne stanowiska, wiec jest szansa, że przełamiemy ten stereotyp - powiedziała.

Swoich kandydatów na RPO nie zgłosiły jeszcze największe kluby w Sejmie. Dziennik "Rzeczpospolita" podawał jednak ostatnio, że na giełdzie nazwisk pojawiają się pierwsze nazwiska. Prawo i Sprawiedliwość miałoby myśleć o swoim poznańskim pośle Bartłomieju Wróblewskim, specjaliście od prawa konstytucyjnego, znanym z postulatów zaostrzenia prawa aborcyjnego. W Koalicji Obywatelskiej trwają dyskusję na temat tego, czy wystawiać prawnika o mniej "wyrobionym" nazwisku, który mógłby stać się kandydatem kompromisowym, czy jednak zgłosić kandydata powszechnie znanego. Decyzji nie podjęła jeszcze także Lewica.

Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem - dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie pełnić swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.