Prokuratura: Jest postępowanie ws. tęczowych flag na pomnikach w Warszawie

W nocy z wtorku na środę na warszawskie pomniki, w tym na figurę Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, nałożono tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Jeszcze w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tymi zdarzeniami.

W czwartek rano rzeczniczka prokuratury Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. Jak przekazała, dochodzenie wszczęto ws. znieważenia pomników oraz obrazy uczuć religijnych. Za czyny te przepisy przewidują odpowiednio kary nawet - odpowiednio - ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Jak przekazała prok. Skrzyniarz, śledczy wykonują czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego i ustalenie tożsamości osób biorących udział w zdarzeniach.

O tęczowe flagi na pomnikach pytany był w czwartek rano przez dziennikarzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przyznał, że o sprawie dopiero usłyszał. - Zawsze reaguję w momencie, kiedy mamy do czynienia z tego typu czynami - odpowiedział. - Potępiam wszelkie akty wandalizmu. Dałem temu dowód choćby jeżeli chodzi o pomnik Kościuszki - zauważył.

Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja związana z wywieszeniem flag na pomniki miała na celu walkę z homofobią. "To jest szturm. To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać. Tak długo, jak będą się bać trzymać Cię za rękę. Tak długo, aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności - ta tęcza. Tak długo, jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie niestosowna, tak długo uroczyście przyrzekamy prowokować" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.