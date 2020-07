Koronawirus w Polsce. Kolejny rekord nowych zakażeń, ponad 650 przypadków

Zobacz wideo

W piątkowym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 657 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To oznacza, że pobity został rekord z czwartku, kiedy nowych zachorowań było 615.

Najwięcej zachorowań w piątek odnotowano w województwie śląskim (227) i mazowieckim (104). Kolejne przypadki dotyczą województw: małopolskiego (77), wielkopolskiego (59), dolnośląskiego (35), łódzkiego (30), podkarpackiego (28), lubelskiego (20), kujawsko-pomorskiego (17), pomorskiego (15), opolskiego (13), lubuskiego (11), warmińsko-mazurskiego (9), podlaskiego (6), zachodniopomorskiego (4) i świętokrzyskiego (2).

Oprócz tego, resort poinformował o śmierci kolejnych siedmiu osób zakażonych COVID-19. To pacjenci w wieku od 59 do 91 lat, między innymi z Krakowa, Siedlec i Radomia.

Łącznie liczba potwierdzony przypadków koronawirusa w Polsce na ten moment wynosi zatem 45 688. 1 716 osób zmarło.

W piątek o godzinie 13 ma zebrać się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, o czym poinformował rano rzecznik rządu Piotr Muller. Podczas posiedzenia - jak wskazał - omówiony będzie m.in. stan realizacji poszczególnych zaleceń epidemicznych. W posiedzeniu uczestniczyć ma też minister zdrowia Łukasz Szumowski, który w ostatnim czasie przebywał na urlopie.

- Niestety musimy się spodziewać nadal dużej liczby pozytywnych wyników ze Śląska. Na pewno w weekend będą raportowane jeszcze dane z przesiewu w kopalni Bielszowice. Dziś też kolejne 300 osób jest badanych z kopalni Silesia i 300 z kopalni Chwałowice - powiedział PAP rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Dodatkowo w raportach mamy teraz dość duży udział rodzin górników zaraportowanych w ubiegłym tygodniu. Na Mazowszu niestety mamy nowe ogniska z imprez rodzinnych czy szpitala. Nie ma natomiast żadnych nowych ognisk w Małopolsce - tam nadal w raportach mamy zakłady pracy - wskazał.

Jak dodał, przez najbliższe dni nadal "będą się utrzymywać dość wysokie wyniki".

Koronawirus w Polsce. Bilans

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 615 nowych przypadkach zakażenia COVID-19 oraz o śmierci 15 chorych. Najmłodsza pacjentka miała 59 lat, najstarszy chory - 91 lat.

Dzień wcześniej - w środę - resort informował o 512 nowych zakażeń, najwięcej w województwach śląskim i małopolskim. Resort zdrowia poinformował, że zmarło 12 osób zakażonych koronawirusem. Najmłodsza osoba miała 33 lata.

Więcej przypadków zakażeń w ostatnim czasie odnotowano tylko w sobotę. Wtedy MZ informowało o 584 nowych zakażeniach.

Od początku roku na świecie odnotowano ponad 17 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 700 tys. chorych. [MAPA ZAKAŻEŃ]

"Koronawirus jest z nami"

- Koronawirus jest z nami i cały czas będzie. Jeżeli nie będziemy przestrzegać nakazów dotyczących dystansu społecznego czy noszenia maseczek, to ta liczba pokazuje, co może być dalej - tak rzecznik Ministerstwa Zdrowia komentował czwartkowy rekord zakażeń. Wojciech Andrusiewicz pytany, czy będzie reakcja resortu na wzrost przypadków koronawirusa w Polsce, odpowiedział, że sytuacja na bieżąco jest analizowana.

Apelujemy, by przestrzegać reguł i obostrzeń związanych z epidemią, które są, bo ich rozprzężenie może być niepokojące; na ten moment jeszcze nie mamy nowych konkretnych zaleceń z resortu zdrowia, ale bardzo prosimy, żeby trzymać się tych, które są - zaapelował w czwartek premier Mateusz Morawiecki i dodał: Niewykluczone, że będziemy musieli wrócić do stosowania zasad kwarantanny na 12 dni, czy dwa tygodnie, wobec osób z innych państw, które przyjeżdżają do Polski lub wobec naszych obywateli, którzy wracają z niektórych państw.

Jeszcze kilka tygodni temu najgroźniejsze ogniska zakażeń notowano w kopalniach. Teraz sytuacja się zmienia. Służby sanitarne odnotowują coraz więcej przypadków zakażeń wśród uczestników wesel i pogrzebów, a także w sklepach. Resort zdrowia apelował niedawno do właścicieli sklepów, by zwracali uwagę na to, czy klienci mają zasłonięte usta i nos, bo choć zakaz noszenia maseczek (lub np. przyłbic) w miejscach publicznych i przestrzeniach zamkniętych wciąż obowiązuje - wiele osób go nie przestrzega.