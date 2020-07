Lekarze wyjdą na ulice. "Zaniedbania polityków są wielkie. To nie może ujść im płazem"

Zobacz wideo

8 sierpnia na ulicę zamierzają wyjść pracownicy służby zdrowia. Lekarze będą się domagać między innymi większych nakładów na ochronę zdrowia. Nie za rok, dwa czy pięć lat, ale już teraz. - Bo realny koszt leczenia pacjenta jest o wiele wyższy aniżeli stawka, którą płaci NFZ. Poza tym szpitale też są ograniczone w swojej działalności przez limity i ryczałty. Wszystko to dzieje się na niekorzyść pacjenta - mówi dr Renata Florek-Szymańska, chirurg z jednego ze szpitali w Lublinie.

Z lekarzami protestować będą też pielęgniarki. - Od trzech lat mocno wspieramy wszystkie działania, które mogą wskazać na dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia. Chodzi głównie o zbyt małe fundusze na leczenie czy zbyt niskie normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach - podkreśla Katarzyna Kowalska ze Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych.

Medycy chcą realnego wsparcia dla szpitali, bo koronawirus nie odpuszcza. W czwartek odnotowano rekordową dobową liczbę zachorowań od początku epidemii. Jak mówi nam dr Katarzyna Pikulska z Porozumienia Chirurgów "Skalpel", na początku pandemii brakowało naprawdę wszystkiego - maseczek, płynów do dezynfekcji, fartuchów.

W pomoc medykom zaangażowali się zwykli obywatele, którzy szyli maseczki, dostarczali obiady dla medyków, kupowali płyny do dezynfekcji czy kremy do rąk dla pracowników szpitali. Zapotrzebowanie na materiały medyczne wciąż jest ogromne, bo koronawirus - wbrew temu, co można było usłyszeć z ust rządzących, w tym premiera - wcale nie zniknął, wprost przeciwnie - ma się dobrze.

- Pandemia pokazała, jak mało jest pracowników medycznych, jak mało jest sprzętu bądź, że tego sprzętu w ogóle nie ma. Pokazała też, jak wielkie są zaniedbania ze strony polityków, kiedy oni obiecują, że coś zrobią, a w ogóle tego nie realizują lub realizują po czasie, w ogóle bez wymaganych certyfikatów - mówi dr Pikulska, wskazując choćby na słynną sprawę zamówionych maseczek. - Marnotrawione są pieniądze Ministerstwa Zdrowia. Dla przykładu, sprzęt medyczny zamawiany jest w firmie, która zajmuje się handlem bronią. Takie rzeczy nie mogą uchodzić płazem - mówi dr Pikulska.

Lekarze przekonują, że nie stworzą zagrożenia epidemicznego. Wszyscy mają być w maseczkach i zachowywać od siebie społeczny dystans. - Od wielu moich kolegów słyszę słowo "nareszcie". Mamy dość tego, co od wielu, wielu lat dzieje się w ochronie zdrowia - mówi dr Renata Florek-Szymańska, a dr Katarzyna Pikulska dodaje, że najwyższa pora, by rząd zajął się konkretnymi działaniami.

Kontrowersyjne zapisy

Medycy chcą też, aby rząd wycofał z przepisów, w myśl których lekarz za nieumyślny błąd mógłby trafić za kratki. Chodzi o zapisy Tarczy 4.0, które zmieniają art. 155 (o nieumyślnym spowodowaniu śmierci) i art. 156 (o nieumyślnym spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu) Kodeksu Karnego. - Sytuacje, gdy ratowane jest życie człowieka, zawsze są obarczone pewnym ryzykiem. Jeśli lekarz będzie wiedział, że może iść do więzienia za to, co zrobi, to być może ryzyka nie podejmie. To kompletny absurd - mówią lekarze. Podkreślają, że takie prawo jest niedopuszczalne. - Dołóżmy do tego fakt, że lekarzy jest za mało, kolejki się wydłużyły, m.in. w związku z pandemią koronawirusa. To wszystko prowadzi do sytuacji podbramkowych, na tym traci przede wszystkim pacjent - mówi dr Florek-Szymańska.

Co prawda jest projekt Ministerstwa Zdrowia, który ma zmienić kontrowersyjne przepisy, ale na razie nikt do końca nie wie, czy rzeczywiście wejdzie w życie. - Poczekamy, zobaczymy. Na razie prawo jest takie, jakie uchwalono - mówią zbulwersowani medycy.

W czwartek w TOK FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odnosił się do tego. - Będziemy rekomendować, żeby w tej sprawie zrobić ukłon w stronę zawodu lekarskiego. Sam jestem lekarzy, więc jestem zainteresowany w tym, żeby ten przepis nie dotyczył medyków - zapowiedział Kraska.