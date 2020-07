Narodowcy szykują marsz w Warszawie. "Cud nad Wisłą nie doczekał się należytej oprawy"

Zobacz wideo

Poseł Konfederacji i prezes Ruch Narodowego Robert Winnicki podkreślił podczas konferencji prasowej przed Sejmem, że 100 lat temu "zmobilizowany naród polski" uratował siebie, Europę, cywilizację i "nasz ład, w którym od dwóch tysięcy lat Europa żyje".

Według Winnickiego, jest to kolejna z "setnych rocznic", która "nie doczeka się należytej oprawy ani ze strony władz państwowych, ani ze strony władz Warszawy". - Rząd nie zrobił nic, co zapamiętają kolejne pokolenia. Warszawa nie doczeka się pomnika godnego tego wydarzenia. To jest ogromny wyrzut zarówno dla władz miasta, jak i dla rządu polskiego - ocenił poseł.

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch dodał, że w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, Polska "nie doczekała się" także, zapowiadanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.

Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Młodzieży Wszechpolskiej Arkadiusz Jabłoński zwrócił uwagę, że Marsz Zwycięstwa odbywa się w stolicy od 2017 roku. Co roku "musieliśmy zmagać się z kłopotami sprawianymi nam przez środowiska lewicowe" - zaznaczył.

Jabłoński poinformował, że tegoroczny marsz rozpocznie się sobotę 15 sierpnia przy pomniku Mikołaja Kopernika, skąd Krakowskim Przedmieściem, Podwalem, ulicami Długą i Kilińskiego przejdzie na plac Krasińskich. - Liczymy, że setne obchody Cudu nad Wisłą będą impulsem do nadania w przyszłości temu wydarzeniu jeszcze większej rangi - powiedział.

Prezes Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego Mariusz Krogulski poinformował, że bezpośrednio po zakończeniu Marszu Zwycięstwa Rzeczypospolitej, który organizuje Młodzież Wszechpolska, jego partia dokona na Placu Krasińskich poświęcenia sztandaru Ruchu Narodowego, co będzie "przypieczętowaniem" pięcioletniej historii partii.

Stoczona między 13 i 25 sierpnia 1920 roku Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą, była decydującym starciem w wojnie pomiędzy Rosją Radziecką i Polską. Do rangi symboli urosły m.in. walki pod Ossowem i Radzyminem. Włodzimierz Lenin uznał jej efekty za ogromną porażka Armii Czerwonej, gdyż nie udało się obalić powojennego porządku opartego na Traktacie Wersalskim z 1919 roku. Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D-Abernon Bitwa Warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata.

