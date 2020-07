Emilewicz zapowiada wsparcie dla branży turystycznej. "Powstanie specjalny fundusz gwarancyjny"

Zobacz wideo

- Wypracowaliśmy rozwiązanie, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli dobre wiadomości dla branży (turystycznej - PAP) - powiedziała w piątek dziennikarzom Jadwiga Emilewicz, pytana o wcześniejsze zapowiedzi stworzenia sytemu wsparcia dla branży turystyki wyjazdowej w związku z COVID-19.

Wyjaśniła, że pomoc polegałaby na stworzeniu "funduszu gwarancyjnego, który posłuży na wypłatę tych zapłaconych, przedpłaconych świadczeń". Chodzi o zarezerwowane i opłacone imprezy turystyczne, które nie doszły do skutku w związku z pandemią koronawirusa.

- Branża jest gotowa na powołanie takiego nowego, specjalnego funduszu "klęskowego", który służyłby na wypłaty. To nasze pomostowe, covidowe rozwiązanie ma być takim przedmurzem do trwałego rozwiązania systemowego - powiedziała wicepremier i minister rozwoju.

Dodała, że zostanie to uregulowane ustawą, a w jej tworzenie zaangażowany jest premier Mateusz Morawiecki.

Od soboty bon turystyczny

Przypomnijmy, od 1 sierpnia będzie można realizować pierwsze płatności bonem turystycznym. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

