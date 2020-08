Na Ochocie rozpoczęły się obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego

Zobacz wideo

To była największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 76 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

W uroczystości na Starej Ochocie wzięli udział powstańcy, kombatanci, władze stolicy, przedstawiciele rządu i mieszkańcy.

W tym roku - przez epidemię koronawirusa - uroczystości są bardziej kameralne - na wiele z nich obowiązują zaproszenia, więc organizatorzy zachęcają do śledzenia transmisji online.

Jak co roku najważniejsi jednak są powstańcy i ich wspomnienia. - To było coś fantastycznego, przede wszystkim ludzie wylegli na ulice. To było naprawdę wzruszające, jak w każdym oknie ukazała się flaga biało-czerwona. Czekaliśmy na ten dzień cały okres okupacji. I tego dnia, żyliśmy ogromną nadzieją, że to powstanie przyczyni się do całkowitego wyzwolenia Warszawy w ciągu kilku dni. Niestety prawda była inna - wspominają Jerzy Mindziukiewicz i Bogdan Bartnikowski.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie godzina W - wtedy o godz. 17 w mieście zawyją syreny, a miasto na chwilę się zatrzyma.

Wieczorem na Kopcu Powstania Warszawskiego zapłonie ogień. Będzie się palił 63 dni - tyle trwało powstanie.