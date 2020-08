Ambasadorzy USA i Izraela oddali cześć Powstańcom Warszawskim, ambasada Niemiec opuściła flagi po połowy masztu

Zobacz wideo

Na Twitterze ambasady Izraela pojawił się wpis, w którym poinformowano, że ambasador Ben Zvi oddał cześć "bojownikom i ludności cywilnej Warszawy, walczącym o wolność Polski podczas Powstania Warszawskiego". Do wpisu dołączone zostały zdjęcia ambasadora przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

REKLAMA

Georgette Mosbacher przypomniała na swoim profilu słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który podczas swojego przemówienia na pl. Krasińskich mówił do weteranów Powstania Warszawskiego: "Oddajemy cześć Waszemu poświęceniu i przyrzekamy, że zawsze będziemy pamiętać Waszą walkę o Polskę i wolność". "Pamiętamy" - dodała Mosbacher.

Ambasada Niemiec w Warszawie opuściła flagi do połowy masztu na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemieckiego okupanta w walce z ludnością stolicy podczas Powstania Warszawskiego - poinformowała w sobotę, w 76. rocznicę wybuchu powstania placówka dyplomatyczna.

"Na znak głębokiego bólu i wstydu z powodu okrutnych zbrodni niemieckiego okupanta w walce z ludnością Warszawy podczas Powstania Warszawskiego Ambasada Niemiec opuściła dziś flagi do połowy masztu. Chargé d'affaires Ambasady złożył kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego" - napisano na Twitterze ambasady.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.