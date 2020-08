Pogłębianie toru wodnego i dwie nowe wyspy. Reporter TOK FM sprawdził sytuację na środku Zalewu Szczecińskiego

Zobacz wideo

Blisko półtora miliarda złotych pochłonie trwająca inwestycja pogłębienia do 12,5 metra toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Z bliska pracom przyglądał się reporter TOK FM Sebastian Wierciak, który na pokładzie "Kasi" - jednostki Urzędu Morskiego w Szczecinie - wypłynął na sam środek zalewu Szczecińskiego, w okolicę miejsca pracy pogłębiarki "Amazone". - To jest taka specjalna jednostka, która jakby podcina skarpy. Służy poszerzeniu mijanki - tłumaczył podczas rejsu Paweł Szumny, kierownik projektu "Modernizacja toru wodnego do głębokości 12,5 metra" oraz zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds technicznych. Jak wyjaśniał "mijanka" to nic innego jak miejsce, w którym duże jednostki będą mogły się zatrzymywać i i czekać na swoją kolej przy wejściu lub wyjściu z zespołu portu Szczecin-Świnoujście.

Szumny wskazywał też na korzyści płynące z pogłębienia toru wodnego do prawie 13 metrów. - Tak naprawdę spowoduje, że jednostki, które będą tutaj wchodzić będą dwukrotnie większe w stosunku do tych, które wchodzą obecnie. Czyli [będzie red.] dwa razy więcej towaru, co jednocześnie spowoduje, że opłacalność przyjmowania takich statków zwiększy się, ponieważ im większy statek, tym więcej zabiera i tym jednostkowo spada koszt transportu takiego ładunku - podkreślił.

Na Zalewie Szczecińskim powstaną dwie nowe wyspy

Pogłębiarka "Amazone" wydobyła już z dna Zalewy Szczecińskiego 3,5 mln m3 urobku, który olbrzymimi rurami pływającymi na powierzchni wody pompowany jest w dwa wyznaczone miejsca. Co powstanie z piasku, który jest nimi transportowany? Będą to dwie nowe wyspy. Na razie nadano im jedynie techniczne nazwy: W22 i W28, co - jak zaznaczył Paweł Szumny - ma się jednak według założeń resortu gospodarki morskiej zmienić w przyszłości. - Najbrawpdoodobniej odbędzie się konkurs, który wyłoni nazwę dla tych wysp - zapowiedział.

- Jedna z wysp będzie tak zwaną rekompensatą środowiskową i będzie w przyszłości ośrodkiem ptactwa, mniejszej zwierzyny - mówił dalej Szumny, dodając, że stworzona zostanie w ten sposób także enklawa ryb: - Bo wyspa będzie zabezpieczona w sposób kamienny, a ryby bardzo lubią takie miejsca, gdzie mogą się ukryć, gdzie mogą ukryć ikrę w sposób bezpieczny - wyjaśnił.

Praca na pogłębiarce a koronawirus

Prowadzona inwestycja pogłębienia toru wodnego będzie kosztować blisko 1,5 mln złotych, dlatego - jak przyznał zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds technicznych - wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa związane z trwającą pandemią koronawirusa.

- Jednostka pracuje całą dobę, system pracy jest rotacyjny tak, jak na na morzu. Na pogłębiarce pracuje około 70 osób. Jedno zachorowanie osoby z obsługi na takim projekcie powoduje, że właściwie musi zostać on wstrzymany. Dlatego też załogi i cały zespół firmy Divo pracuje w takim systemie zamkniętego obozu, jak w bańce. Pracownicy nie opuszczają miejsca zakwaterowania, jedzenie dostają pod drzwi, jeżdzą dedykowanym transportem wodnym tutaj na terenie Zalewu oraz samochodami, busami z hotelu - wymieniał Paweł Szumny.