"Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu tegorocznej defilady wojskowej z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej" - odpowiedział resort we wtorek na pytania PAP o to, czy defilada odbędzie się mimo trwającej pandemii, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami.

MON poinformowało, że decyzja zapadła na spotkaniu ministra obrony Mariusza Błaszczaka, z prezydentem Andrzejem Dudą przedstawicielami służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz MSWiA. "Służby sanitarne nie rekomendowały organizacji tego wydarzenia. Defilady każdego roku przyciągają około 200 tysięcy osób. Tak wielkie zgromadzenia mogą zwiększać ryzyko zakażeń koronawirusem" - podkreślił resort.

Defilada w innym terminie

Pozostałe przygotowywane przez MON uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się zgodnie z planem. Defilada "zostanie przeprowadzona w innym terminie, który pozwoli na zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom" - zapowiedziało MON.

Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego zbiegną się ze stuleciem Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w połowie lipca szef MON, wyrażając nadzieję, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna, zapowiedział defiladę na warszawskiej Wisłostradzie oraz działania mające uczcić bohaterów wojny 1920 roku.

Przed kilkoma dniami Błaszczak zapowiedział, że podczas defilady będą dostępne maseczki ochronne dla widzów oraz płyny dezynfekujące; trzeba będzie też zachowywać dystans.

Ostatnio media zwracały uwagę, że wobec pandemii koronawirusa większość państw odwołała defilady, wyjątkiem były Rosja i Białoruś.

Oprócz defilady, połączonej z wojskowym piknikiem, podczas której miała się zaprezentować m.in. czynna replika pierwszego polskiego pojazdu pancernego, zaplanowano mszę w udziałem Episkopatu Polski, która zostanie odprawiona na cmentarzu w podwarszawskim Ossowie. 16 sierpnia ma zostać odsłonięta i poświęcona Figura Matki Boskiej Zwycięskiej w Radzyminie. W całej Polsce MON zaplanowało pikniki wojskowe, capstrzyki oraz koncerty i wystawy. W stolicy ma zostać pokazana kolekcja replik sztandarów zdobytych na przeciwniku w 1920 r. przez Wojsko Polskie, która trafi później do Muzeum w Ossowie. Rozpoczęcie budowy muzeum minister ogłosił w poniedziałek na miejscu prac w Ossowie.

Z okazji rocznicy w Muzeum Wojska Polskiego zostanie otwarta wystawa "Czas Chwały". Dla upamiętnienia 100. rocznicy bitwy trasa ekspresowa S-8 przebiegająca z Warszawy w kierunku Białegostoku ma otrzymać nazwę Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.