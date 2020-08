Koronawirus w Polsce. Znów rekord nowych zakażeń

Zobacz wideo

Czwartek 6 sierpnia to kolejny dzień rekordowego przyrostu zakażeń koronawirusem. Według danych Ministerstwa Zdrowia zakażenie potwierdzono u 726 kolejnych osób. Najwięcej zakażeń zanotowano na Śląsku (137), w Małopolsce (118) i na Mazowszu (107). Resort poinformował również o śmierci 18 kolejnych chorych. Najmłodsza ofiara to 43-letni mężczyzna z Poznania, najstarsza - 91-latek z Raciborza.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W środę (5 sierpnia) resort zdrowia podał, że zanotowano 640 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło aż 18 osób. We wtorek (4.08) zanotowaliśmy nowy dobowy rekord liczby zakażeń koronawirusem. MZ podał informację o 680 nowych przypadkach. Ostatni rekord wynosił 658 infekcji i padł w sobotę 1 sierpnia.

Niestety od kilku dni utrzymuje się tendencja wysokiego dobowego przyrostu zakażeń. W poniedziałek (3 sierpnia) odnotowano 575 przypadków, w niedzielę (2 sierpnia) - 548 infekcji, w piątek (31 lipca) - 657 nowych zakażeń, a w czwartek (30 lipca) 615.

Od początku roku na świecie odnotowano ponad 18 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 700 tys. chorych. [MAPA ZAKAŻEŃ]

Kontrole w sklepach, rejestracja wesel

W wywiadzie dla wtorkowego "Dziennika Gazety Prawnej" minister Szumowski powiedział, że podczas posiedzenia sztabu kryzysowego rozmawiano o możliwych obostrzeniach i rekomendacjach dla premiera. - Po pierwsze, proponujemy regionalizację powiatową, czyli wprowadzanie restrykcji w powiatach z dużą liczbą zakażeń. Po drugie, nie wykluczamy zwiększenia ograniczeń przy organizacji wesel. Chcemy wprowadzić wymóg ich rejestracji i podawanie dokładnej listy gości. Nie wykluczamy, że zostanie obniżony limit osób, które biorą udział w takiej uroczystości (obecnie jest to 150 osób - red.). Wtedy będziemy mogli lepiej kontrolować takie masowe wydarzenia - wskazał szef MZ. Dodał, że jeśli wesele byłoby zarejestrowane, odpowiednie służby mogłyby pojechać na taką uroczystość, sprawdzić, ilu faktycznie jest gości i czy jest zachowany reżim sanitarny.

Powiedział, że obecnie takie większe restrykcje objęłyby 28 powiatów. - Trzeba pamiętać, że z ogniskami mamy do czynienia przede wszystkim w zakładach pracy i najczęściej - dużych. Jeżeli na danym terenie mamy więc firmę, w której człowiek pracuje przy człowieku, istnieje ryzyko, że z jednego przypadku zrobi nam się ognisko - wyjaśnił. Minister zwrócił uwagę, że osoby nienoszące maseczek często wymawiają się przeciwwskazaniami medycznymi. Podkreślił, że takie sytuacje są bardzo rzadkie, a jeżeli ktoś naprawdę nie może nosić maseczki, bo ma trudności z oddychaniem, zawsze może zastąpić ją przyłbicą. Zapowiedział, że rząd chce wyposażyć w dodatkowe uprawnienia podmioty prowadzące sklepy, by miały prawo nie obsługiwać osób bez maseczek. - Będzie to wprowadzone jako norma prawna, co najmniej w rozporządzeniu. Nastąpi to jeszcze w tym miesiącu - poinformował szef MZ.

Koronawirus w Polsce. Będą kolejne zalecenia

W związku z pandemią koronawirusa resort rozwoju przygotowuje kolejne zalecenia, ale nie będzie zamrożenia gospodarki - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

- My jako Ministerstwo Rozwoju przygotowujemy się razem z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym do pewnego rodzaju kolejnych zaleceń, ale na pewno nie zamrożeń gospodarczych, tylko zaleceń, które pozwolą nam ten czas, gdzie mamy kontrolowany wzrost (zakażeń - PAP) przetrwać - powiedziała w TV Republika Semeniuk.

Wiceminister przypomniała, że przed dwoma dniami przedstawiciele resortu spotkali się z branżą ślubną. - Tutaj też tworzymy kolejne zalecenia one będą w tym tygodniu. Chodzi konkretnie o rejestrację list gości, ale również o separację osób starszych - powiedziała.