Ślub Kurskiego w Łagiewnikach. Onet: Zgodę wyrażono na polecenie abp. Marka Jędraszewskiego

Zobacz wideo

Ślub kościelny Jacka Kurskiego z Joanną Kurską odbył się 18 lipca. Państwo młodzi mają na koncie unieważnione śluby kościelne. Żeby uroczystość mogła odbyć się poza parafią, z której pochodzą małżonkowie, potrzebna jest specjalna zgoda. Onet ustalił, że proboszcz z Łagiewnik zgodził się na wyraźne polecenie abp. Marka Jędraszewskiego.

REKLAMA

Co ciekawe, oficjalnie - jak wynika z informacji, jakie redakcja uzyskała - krakowska kuria nie była zaangażowana w sprawę ślubu państwa Kurskich. Ale z nieoficjalnych rozmów wynika, że w sprawę angażował się sam metropolita krakowski. " - Żadna niewygodna decyzja, pismo, dokument nie może być podpisane przez arcybiskupa, po prostu nic, co teraz lub w przyszłości mogłoby zaszkodzić jego wizerunkowi. Dlatego realizuje on własne cele za pośrednictwem innych, ale robi to tak, by formalnie za to nie odpowiadać ani prawnie, ani moralnie. Wiadomo przecież, że żaden ksiądz diecezjalny nie przeciwstawi się biskupowi. Poza tym żaden ksiądz bez konsultacji z biskupem nie podjąłbym samodzielnie tak ryzykownej decyzji, jak to było w tym przypadku - tłumaczy osoba pracująca w kurii, która ze względu na możliwe konsekwencje chciała pozostać anonimowa. Zdaniem księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, od ponad 35 lat duchownego archidiecezji krakowskiej, nie ma możliwości, by metropolita krakowski nie wiedział o takim wydarzeniu. - Przypomina to odbijanie piłeczki pingpongowej. Ślub znanego polityka w tak ważnym sanktuarium nie mógłby się odbyć bez wiedzy metropolity, któremu to sanktuarium podlega - komentuje w rozmowie z Onetem ks. Isakowicz-Zaleski" - czytamy.

Ksiądz Isakowicz-Zalewski jest wśród tych, którzy chyba najczęściej krytykowali to, że ślub kościelnych rozwodników odbył się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W uroczystości uczestniczyli najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Posłuchaj podcastu!