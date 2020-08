Przed nami upały i tropikalne noce. Pogoda szybko się nie zmieni

Zobacz wideo

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla województw: zachodniopomorskiego (z wyjątkiem północnych powiatów), lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), opolskiego, śląskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), małopolskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą na tych terenach wskazać ponad 30 stopni C - na zachodzie Polski miejscami nawet 33 st. C., a w nocy do 20 stopni C.

Jak mówi w rozmowie z TOK FM Grzegorz Walijewski z IMGW, tak wysokie temperatury w nocy mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. - Wówczas mamy do czynienia z tzw. nocą tropikalną. Wtedy nasz organizm nie wypoczywa. Możemy więc czuć się rozdrażnieni, zmęczeni, troszeczkę zniechęceni do pracy, do działania - wyjaśnia.

Według meteorologów tak wysokie temperatury mogą towarzyszyć nam do środy. Potem, jak prognozuje Walijewski, "nazwijmy to lekkie ochłodzenie", kiedy temperatury spadną do 27-29 stopni. Kolejna fala upałów wróci, zdaniem ekspertów, w następny weekend.

Upał. Pamiętaj o piciu wody, unikaj alkoholu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.