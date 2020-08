Zobacz wideo

W czasie manifestacji głos zabrali przedstawiciele grup i stowarzyszeń na rzecz równości. Wydarzenia z piątku, a także samo aresztowanie Margot określano jako "skandal", w wielu wystąpieniach pojawiły się ostre słowa na temat polityków i policji, dostało się także - za nieobecność - prezydentowi miasta Rafałowi Trzaskowskiemu. W tłumie widać mnóstwo tęczowych flag. Na miejscu jest policja, w tym funkcjonariusze ubrani po cywilnemu.

W czasie manifestacji wokół Placu Defilad krąży furgonetka, z której nadawane są homofobiczne komunikaty - ta sama, za zaatakowanie której do aresztu trafiła Margot, aktywistka LGBT, która brała udział w rozwieszeniu na warszawskich pomnikach tęczowych flag.

Pod koniec czerwca na warszawskim Śródmieściu grupa osób zaatakowała kierowcę furgonetki, na której widnieją hasła m.in.: "Lobby LGBT chce uczyć dzieci masturbacji". Przecięto oponę, urwano lusterko i tablicę rejestracyjną. Prokuratura zakwalifikowała to jako występek o charakterze chuligańskim. Według śledczych Margot miała w tym współuczestniczyć. To właśnie w związku z tą sprawą Margot ma trafić na dwa miesiące do aresztu.

W piątek zorganizowano protest przeciwko jej aresztowaniu. W czasie jego trwania policja zatrzymała w sumie 48 osób, na miejscu byli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy starali się zbierać i przekazywać informacje o zatrzymanych, a także organizować pomoc prawną dla nich.

Interwencja policji wzbudziła duże kontrowersje. Media obiegł zdjęcia i nagrania pokazujące, jak funkcjonariusze używają siły. Obecne na miejscu parlamentarzystki oceniły działania policji jako brutalne, nieuzasadnione i w niektórych przypadkach wymierzone w postronne, przypadkowe osoby.