1,6 mln euro za konie na aukcji Pride of Poland. Większość to kwota za jedną klacz

1,6 mln euro, w tym 1,25 mln euro za jedną tylko klacz - to wynik aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Spośród 22 koni i zarodków udało się sprzedać 10 - większość w raczej średnich i niskich cenach. Ale całościowo wynik aukcji jest dobry. Perfinka, czyli gwiazda aukcji to klacz ze stadniny w Białce. Janów tym razem nie miał tak dobrej passy, ale nowy prezes janowskiej stadniny Marek Gawlik przekonuje, że nie chodziło o to, by wystawić najlepsze konie. - Ta oferta była bardzo (zrównoważona), ja o tym mówiłem na samym początku już, dawno jeszcze przed aukcją, że wystawimy dobre konie, ale nie takie, które mają dla nas kluczowe znaczenie - podkreślił.

Pride of Poland. Rekordowa kwota za Perfinkę

Za Perfinkę padła rekordowa kwota i nawet minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przyznał, że nie spodziewał się, że będzie ona aż tak wysoka. - Wygrywane czempionaty za oceanem, promocja tego konia sprawiła, że uzyskała rewelacyjną absolutnie, przez nikogo niespodziewaną wysokość [ceny - red.]: 1 mln 250 tys. euro. Czyli to już są rekordy, jakie były kilka lat temu i jak sądziłem, już takie rekordy padać nigdy nie będą - mówił szef resortu.

Pozostałe konie i zarodki zostały sprzedane jednak za zdecydowanie niższe kwoty, a części w ogóle nie udało się sprzedać. Jak mówił jednak Marek Szewczyk, prowadzący blog hipologika.pl, który o "dobrej zmianie" do tej pory pisał dość krytycznie, w tym przypadku nie można mówić o porażce. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, pandemię, myślę, że nie można narzekać - ocenił.

- Uważam, że na pewno była to udana sprzedaż, w tym czasie jest to na pewno sukces, bo tego inaczej nie można nazwać. Była to akcja Perfinki i małej reszty - stwierdził z kolei Jerzy Białobok, były prezes państwowej stadniny w Michałowie, zwolniony przez "dobrą zmianę".

Janów Podlaski. Wynik Pride of Poland będzie wyższy

Dzisiaj w Janowie odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie, tzw. Summer Sale. Pojawi się na niej m.in. jeden koń z aukcji Pride of Poland, który nie został na niej sprzedany. Klient jednak namyślił się i postanowił go kupić, zatem wynik Pride of Poland ostatecznie będzie wyższy niż 1,6 mln euro.