Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 619 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z czego najwięcej w województwie małopolskim - 175.

- Wzrost w tym województwie wynika przede wszystkim z badania przesiewowego prowadzonego w dużych zakładach pracy, w których przebadano prawie 5 tys. pracowników. Wśród nich wykryto niecałe 2 proc. chorych na Covid-19 - wyjaśnił wiceminister Cieszyński.

Zwrócił też uwagę, że w województwach śląskim oraz wielkopolskim odnotowano odpowiednio 98 i 64 zakażenia, co wskazuje, "że liczba zachorowań spada, względem tego, co obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu".

Wiceminister nawiązał również do obowiązywania w kraju obostrzeń regionalnych i podziale na strefy żółtą i czerwoną. Oświadczył, że "są informacje o wzmożonych kontrolach ze strony inspekcji sanitarnych i policji" w powiatach objętych strefami. - W obszarze województwa śląskiego Komenda Wojewódzka w Katowicach przeprowadziła 648 interwencji. Przytłaczająca większość z nich kończyła się pouczeniem - poinformował Cieszyński.

Dodał, że od początku podjęcia wzmożonych kontroli, na Śląsku wykonano ich tysiąc, z czego ponad 60 proc. w ciągu ostatniej doby. - Wynika to przede wszystkim z bardzo dobrej współpracy służb policji z inspekcjami sanitarnymi - stwierdził wiceminister zdrowia.

Przekazał również, że w województwie małopolskim przeprowadzono 769 kontroli, a województwie łódzkim 467 - z tego większość również w ciągu ostatniej doby. - Liczymy, że pozwoli to kontynuować zniżkowy trend, którego w poniedziałek mamy pierwszy sygnał - oświadczył Cieszyński.

Podczas konferencji prasowej Cieszyński został zapytany o to, czy Kraków dołączy do listy powiatów ze zwiększonymi obostrzeniami w związku z ogniskami zachorowań na koronawirusa.

Wiceszef MZ odparł, że "na ten moment nie ma wysokiego prawdopodobieństwa, by do listy powiatów z restrykcjami dołączyło jakiekolwiek miasto wojewódzkie". Podkreślił jednocześnie, że sytuacja we wszystkich powiatach jest monitorowana na bieżąco.

Jak mówił wcześniej w Polsat News wiceminister Waldemar Kraska nie można wykluczyć, że obostrzenia w kolejnych powiatach pojawią się jeszcze w tym tygodniu. "Te duże imprezy rodzinne, szczególnie wesela, dostarczają nam coraz więcej nowych ognisk" - zauważył. Dodał, że "jeżeli takie ognisko pojawi się w danym powiecie, to trzeba będzie tam stworzyć kolejną strefę".

"Te dane spływają do nas codziennie. Myślę, że koniec tygodnia będzie momentem, w którym podsumujemy tę sytuację i ogłosimy, czy te dodatkowe powiaty mogą się pojawić, czy nie" - powiedział.

Powiaty "żółte" i "czerwone"

Od soboty w 19 powiatach w Polsce obowiązują dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. W zależności od skali obostrzeń, powiaty objęto strefami czerwoną lub żółtą.