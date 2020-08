Sensacyjne odkrycie w Szczecinie. Znaleziono średniowieczny miecz

Podczas prac przygotowawczych do pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin udało się znaleźć zachowany niemal w całości średniowieczny miecz, do tego we fragmencie skórzano-drewnianej pochwy.

- Osobno znajduje się miecze, osobno pochwy. Najczęściej w środowiskach wilgotnych w nawarstwieniach miast. Bardzo rzadko mamy do czynienia z kompletem – tłumaczyła. Zabytek przez około rok będzie teraz badany przez zespół naukowców złożony ze specjalistów z całego kraju. - Inżynierowie, konserwatorzy, archeolodzy, historycy sztuki, mamy nadzieję, że również specjaliści od walki wręcz, którzy pokażą, jak się takim mieczem można było posługiwać – wymieniała Anna Bogumiła Kowalska. Miecz znaleziony w Odrze to prawdziwy unikat, tak zachowanych zabytków datowanych na XII-XIV wiek na całym świecie jest tylko kilka.