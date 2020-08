Zobacz wideo

Informację o dwóch dużych przemarszach stołeczny ratusz - zgodnie z przepisami - przesłał m.in. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Opinie sanepidu były negatywne, dlatego też zgromadzenia zostały zakazane.

- Wydałem dziś zakaz ws. dwóch zgromadzeń, które miały się odbyć 15 sierpnia na ulicach Warszawy. Oba planowane wydarzenia zostały negatywnie zaopiniowane przez służby sanitarne. Bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków jest najważniejsze - uzasadnił to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marsz i kontrmarsz bez zgody

W sobotę o godz. 17.00 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Nowy Świat zebrać się mieli uczestnicy Marszu Zwycięstwa, organizowanego przez narodowców. Zdaniem organizatora przyjść mogło nawet 20 tys. osób. Pół godziny później na Skwerze Ks. Twardowskiego zebrać się miała kontrmanifestacja - tu organizator spodziewał się nawet 10 tys. osób.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał negatywną opinię dotyczącą obu zgromadzeń. Zdaniem sanepidu liczba uczestników, którzy mogliby wziąć udział w zgromadzeniach, powodowałaby ryzyko zakażenia jego uczestników, a także osób postronnych.

W tej sytuacji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zakaz przeprowadzenia obu zgromadzeń. "Organizator został powiadomiony o możliwości odwołania się od decyzji do Sądu Okręgowego. Ten ma dobę na rozpatrzenie sprawy, na ewentualne zażalenie od postanowienia sądu są kolejne 24 godziny. W przypadku uchylenia zakazu przez sąd, zgromadzenie jest rejestrowane i może się odbyć" - poinformował urząd.

Magistrat zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy musi opierać się na przepisach prawa oraz opiniach specjalistów, a w tym przypadku szczególnie na opinii inspektora sanitarnego. "Dysponuje on bowiem specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie zagrożeń epidemiologicznych" - wskazał ratusz.

Marsz Zwycięstwa co roku z kontrmanifestacją

Marsz Zwycięstwa w Warszawie organizowany jest od 2017 roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Co roku dochodziło do prób zablokowania go przez środowiska lewicowe i antyfaszystowskie. W tym roku punktem kulminacyjnym miało być poświęcenie sztandaru Ruchu Narodowego, ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że wydarzenie trzeba będzie przełożyć.