O. Paweł Gużyński wspomina Henryka Wujca: To jeden z wielkich bogów mojej młodości

Na antenie TOK FM Henryka Wujca wspominał m.in. o. Paweł Gużyński. - Dla mnie to jeden z wielkich bogów mojej młodości. Michnik, Kuroń, Wujec, Bujak, Frasyniuk, Wałęsa, etc. to byli ludzie, którzy, kiedy ja miałem naście lat, byli dla mnie drogowskazami, byli kimś ogromnie ważnym. Dzisiaj takich bohaterów brakuje. Oczywiście kontekst społeczny, polityczny, kulturowy jest zupełnie inny, ale to nie znaczy, że te czasy nie mogą i nie powinny mieć bohaterów. Powinny mieć - podkreślił gość Dominiki Wielowieyskiej.

Dodał, że kiedy dzisiaj znowu tracimy kogoś z "tych wielkich, tamtych 'solidarnościowych' czasów", budzi się w nim pewna refleksja. - Czemu dzisiaj nie mamy takich bohaterów? Dzisiejsze czasy potrzebują wielkich bohaterów również, ale żeby być wielkim bohaterem, to rzeczywiście trzeba być przede wszystkim wielką osobowością - zaznaczył.

- My dzisiaj zamiast chcieć być wielkimi ludźmi, o wielkich marzeniach, wielkich pragnieniach, szlachetnych pragnieniach, zniżamy się do poziomu takich społecznych, politycznych karłów i to bardzo niedobrze - zaznaczył.

Zmarł Henryk Wujec

Henryk Wujec od miesięcy zmagał się z ciężką chorobą. W ostatnim czasie stan Wujca się pogorszył. Mimo choroby Wujec oddał głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich 28 czerwca 2020. Tuż przed drugą turą trafił jednak do szpitala w Otwocku. Ponieważ nie wiedział, czy zdąży opuścić placówkę przed wyborczą niedzielą, zaapelował o udział w wyborach do innych. "Namówicie kogoś, kto nie chodzi na wybory, aby tym razem poszedł w darze dla mnie, chorego Henryka Wujca, i zagłosował na Trzaskowskiego" - podkreślił. Wujec przez ostatnie 5 lat wspierał i uczestniczył w działaniach ruchów obywatelskich broniących praworządności i demokracji.