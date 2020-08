Poseł PiS zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala podczas urlopu

Zobacz wideo

Jak przekazał przegladkoninski.pl poseł PiS Witold Czarnecki od kilku dni przebywa w szpitalu w Szczecinie. "Trafił tam z powodu złego samopoczucia, a po badaniach okazało się, że również znalazł się w grupie parlamentarzystów zakażonych koronawirusem" - czytamy.

REKLAMA

Szef konińskich struktur Prawa i Sprawiedliwości miał przebywać na urlopie w województwie zachodniopomorskim. W miniony czwartek źle się poczuł i trafił do szpitala. "Po wykonaniu badań okazało się, że powodem jego złego stanu zdrowia jest COVID-19" - zaznacza portal.

Wcześniej koronawirusa potwierdzono u Andrzeja Grzyba, posła PSL, senatora Koalicji Polskiej-PSL Jana Filipa Libickiego, który 28 lipca brał udział w posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. Dodatni wynik testu na SARS-CoV-2 stwierdzono także u senatorów: Artura Dunina (KO) i Ryszarda Bobera (KP-PSL ) (senator informował na początku sierpnia w mediach, że miał mieć kolejne badania, by potwierdzić wynik pierwszego).O pozytywnym wyniku testu informował też poseł PSL Dariusz Klimczak.

Koronawirusa stwierdzono także w ostatnich dnia u nowego wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W poniedziałek 17 sierpnia resort zdrowia poinformował o 595 nowych przypadkach zakażeń. Najwięcej z nich odnotowano na Mazowszu.

W niedzielę, 16 sierpnia Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 594 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób, w tym mężczyźni w wieku 37 i 41 lat.

W sobotę (15 sierpnia) potwierdzono 771 zakażeń (najwięcej w Małpolsce, na Śląsku i na Mazowszu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 37-letniej kobiety.

W piątek resort zdrowia przekazał informację o 832 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. małopolskim, śląskim i mazowieckim.

W czwartek resort zdrowia informował o 811 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Było ich więc o niemal sto więcej niż dnia poprzedniego. Zmarło 14 kolejnych osób. Najwięcej nowych zachorowań zanotowano w trzech województwach: śląskim, mazowieckim i małopolskim.

W środę (12 sierpnia) zachorowań zanotowano 715 i był to wzrost o blisko 200 przypadków. Dzień wcześniej, we wtorek (11 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia informowało o 551 nowych zachorowaniach. We wszystkich kolejnych dniach najwięcej przypadków notowano w województwie śląskim.

Rekord dobowej liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce padł w sobotę (8 sierpnia), kiedy to resort zdrowia podał dane o 843 nowych, potwierdzonych zachorowaniach.