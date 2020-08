Ostrzeżenia przed burzami niemal w całym kraju. Zagrożenie pożarowe we wszystkich polskich lasach

Zobacz wideo

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla woj. małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a także dla woj. lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

REKLAMA

Tam gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, IMGW prognozuje burze i gwałtowne ulewy od 30 mm do 40 mm, miejscami nawet do 50 mm z porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

Z kolei na pozostałych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm miejscowo nawet do 40 mm z porywami wiatru do 80 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby w czasie burz unikać otwartych przestrzeni i nie chować się pod drzewami.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Ostrzeżenia o pożarze

Jak wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje na południu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, na większości obszarów woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubuskiego oraz w północnych częściach Mazowsza, Lubelszczyzny, Wielkopolskiego, Dolnego Śląska i województwa kujawsko-pomorskiego.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązuje średni poziom zagrożenia pożarowego.

Codzienne prognozy zagrożenia pożarowego w lasach opracowuje Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref.