Znani twórcy z całego świata piszą do przewodniczącej KE ws. "represji wobec LGBT" w Polsce

Treść listu opublikowała m.in. polska noblistka Olga Tokarczuk. "My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy swoje oburzenie represjami wymierzonymi w społeczność LGBT+ w Polsce. Solidaryzujemy się z aktywistkami, aktywistami oraz ich sojusznikami, brutalnie traktowanymi i zatrzymywanymi podczas protestów, przetrzymywanymi w areszcie i zastraszanymi. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłość demokracji w Polsce, kraju o godnej podziwu historii walki o wolność i oporu wobec totalitaryzmu" - piszą autorzy dokumentu skierowanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Dalej odnoszą się do wydarzeń z piątku 7 sierpnia, kiedy to w Warszawie policja zatrzymała blisko 50 osób. Sprawa miała związek z aresztowaniem Margot i demonstracjami solidaryzującymi się z aktywistką. Autorzy listą piszą, że osoby zatrzymane "brały udział w pokojowym proteście" i przekonują, że "nie były to akcje 'chuliganów' ani 'prowokacje', jak twierdzą prorządowe media w Polsce".

"Homofobiczna agresja w Polsce wzrasta, ponieważ jest wzmacniana przez rządzącą partię, która uczyniła z mniejszości seksualnych kozła ofiarnego, nie troszcząc się o bezpieczeństwo i dobrostan tych obywatelek i obywateli" - przekonują dalej podpisani pod listem i podkreślają, że aresztowana Margot "jest de facto ofiarą politycznych represji".

Na koniec przedstawiciele świata nauki i kultury apelują do polskiego rządu, by "przestał obierać sobie za cel mniejszości seksualne, by przestał wspierać organizacje propagujące homofobię, a także by pociągnął do odpowiedzialności osoby stojące za bezprawnymi i brutalnymi zatrzymaniami z 7 sierpnia 2020 roku". Wzywają także Komisję Europejską do "natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości (...) które zostały w Polsce pogwałcone".

Pod listem podpisali się m.in. reżyser Pedro Almodóvar, pisarka Margaret Atwood, Timothy Snyder, Slavoj Zizek, Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Krzysztof Warlikowski, Dorota Masłowska i wiele innych osób.