Szczecin przygotowuje się do ewakuacji mieszkańców. Wszystko przez niewybuch z czasów II wojny światowej

Niemiecka bomba lotnicza została znaleziona 6 sierpnia na Łasztowni (wyspie znajdującej się na wysokości szczecińskiej starówki), na terenie należącym do prywatnej firmy. Jak mówił w rozmowie z reporterem TOK FM Mirosław Pieczykolan z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności szczecińskiego magistratu, bomba zawiera w sobie 130 kg ładunek wybuchowy. - Promień działania odłamków takiej bomby wynosi do 1200 metrów - przestrzega urzędnik.

Szczecin. Ewakuacja mieszkańców

Z powodu znaleziska kilkuset mieszkańców Szczecina będzie musiało zostać ewakuowanych. W niedzielę (23 sierpnia) o 5 rano rozpocznie się ewakuacja mieszkańców ulic Kłodnej, Panieńskiej, Środowej, Kurzej Stopki, oraz ulic Mała Odrzańska i Wielka Odrzańska. Czekać będą na nich specjalnie podstawione autobusy.

Jak przekazał Mirosław Pieczykolan, akcja informacyjna rusza we wtorek (18 sierpnia). - Do każdego mieszkania dotrze do niedzieli patrol straży miejskiej, który każdemu mieszkańcowi wręczy ulotkę, poinformuje i wyjaśni, dlaczego ewakuacja odbywa się od godziny 5 rano i co ci mieszkańcy muszą zrobić. (...) Liczymy na to, że mieszkańcy zachowają się odpowiedzialnie, w dbałości o swoje życie i zdrowie - podkreślił.

Na czas samego podjęcia niewybuchu wstrzymywany będzie ruch na Trasie Zamkowej i wzdłuż bulwarów. Akcja powinna zakończyć się około 9 rano. Bomba podjęta przez saperów i zneutralizowana na poligonie w Drawsku Pomorskim.