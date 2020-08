Sędziowie na celowniku Rzecznik Dyscyplinarnego. "Chodzi o efekt mrożący"

Zobacz wideo

List do OBWE podpisany przez blisko 1300 sędziów został wysłany w kwietniu, gdy obecnie rządzący - pomimo panującej pandemii - forsowali przeprowadzenie wyborów. Apel nie spodobał się zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysławowi Radzikowi i przy wykorzystaniu zapisów tak zwanej ustawy kagańcowej postanowił podpisanych sędziów ukarać. – Widać, że pion dyscyplinarny nabrał rozpędu i rozmachu, tak można traktować hurtowe stawianie sprawy. To negatywna zmiana po ostatnich wyborach – komentowała w TOK FM Sylwia Gregorczyk-Abram, prawniczka z Wolnych Sądów.

Jak wyjaśniała, sędziowie mieli poważne wątpliwości, czy w pełni korespondencyjne wybory 10 maja – do których finalnie i tak nie doszło – byłyby zgodne z prawem. – Dlatego poproszono OBWE o objęcie ich monitoringiem. Widzieliśmy, że powszechne prawo do głosowania przy okazji tych wyborów było zagrożone. Zwrócono też uwagę, że o ważności wyborów będą decydować sędziowie, wybrani przez neo-KRS, których status budzi sporo wątpliwości. I to pewnie był ten punkt zapalny, który spowodował reakcję pionu dyscyplinarnego – oceniła prawniczka.

Jej zdaniem wątpliwe jest, żeby podpisanie listu skutkowało surowymi karami dyscyplinarnymi dla sędziów, a chodzi bardziej o tzw. efekt mrożący. – Stawia się sędziom zarzut działania politycznego. A to bardzo szerokie pojęcie, bo i polityczne jest przecież dla nich noszenie koszulki z napisem „Konstytucja”, czy uczenie o niej. Dlatego mówię o efekcie mrożącym, bo na tym polega cała konstrukcja systemu dyscyplinarnego. Można sobie wyobrazić, że sędzia po takiej sytuacji, nie będzie chciał się wypowiadać, wypisze się z jakiegoś stowarzyszenia, czy będzie się zachowywał biernie. Chodzi o to, żeby sędziów przestraszyć, bo takie wrażenie robi postępowanie hurtowe – podsumowała Sylwia Gregorczyk-Abram.