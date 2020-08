Wracają upały. Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw

Zobacz wideo

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwach, których dotyczą wydane dziś ostrzeżenia 1. i 2. stopnia może być powyżej 30°C. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, na północy kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie i wschodzie Podkarpacia do 32 st. C na Pomorzu, Kujawach i zachodzie kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.

RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.