Dalajlama pożegnał Henryka Wujca, zmarłego w sobotę legendarnego opozycjonistę

Dalajlama pożegnał Henryka Wujca – byłego więźnia politycznego, jednego z najważniejszych działaczy opozycji demokratycznej w PRL oraz budowniczych III RP, współtwórcę pierwszego sejmowego Zespołu dla Tybetu, uczestnika pierwszego Światowego Forum Parlamentarzystów dla Tybetu w New Delhi, w 1994 roku, współautora Deklaracji solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z narodem tybetańskim z 2001 roku - poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Przez długie lata miałem zaszczyt wielokrotnie spotykać się z Pani mężem – napisał Dalajlama, przesyłając modlitwy i kondolencje Ludwice Wujec i całej rodzinie. – Uważałem go za przyjaciela. Jako parlamentarzysta zawsze niezłomnie wspierał Tybetańczyków w ich walce o wolność i godność. Stał po stronie naszego narodu i robił, co mógł, by nagłaśniać i wspierać naszą sprawę. Sensem swego życia uczynił służenie dobru zwykłych ludzi w Polsce i gdzie indziej”.

Henryk Wujec zmarł 15 sierpnia 2020 roku w wieku 79 lat, od miesięcy zmagał się z ciężką chorobę, ostatnie tygodnie spędził w szpitalu. Pogrzeb opozycjonisty ma się odbyć w najbliższy poniedziałek - 24 sierpnia. O godzinie 12.30 odprawiona zostanie msza w Świątyni Opatrzności Bożej, a po niej nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie. Rodzina prosi, żeby nie przynosić kwiatów, a wesprzeć wesprzeć zbiórkę Białoruskiego Domu.